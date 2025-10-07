Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να ενταθούν προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan on phone call with Russian President Vladimir Putin:



– Bilateral relations, regional and global issues discussed

– Türkiye works to achieve ceasefire in Gaza and secure delivery of humanitarian aid to region

– Diplomatic initiatives should… pic.twitter.com/MjfKQEjDzi — TRT World (@trtworld) October 7, 2025

Ερντογάν και Πούτιν συζήτησαν και για τις διμερείς σχέσεις των χωρών τους

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας, ενώ παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον πρόεδρο της Ρωσίας για τα γενέθλιά του.

Να σημειωθεί ότι ο Πούτιν είχε χθες συνομιλία και με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ρώσου προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το Κρεμλίνο.

Πούτιν και Νετανιάχου εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για την σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

in.gr