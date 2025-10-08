Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε μια ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ, στην οποία εμφανιζόταν κατά λάθος φωτογραφία του Ισραηλινού ομήρου Εβιατάρ Νταβίντ, που βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς.

Η δημοσίευση έγινε τη Δευτέρα από τη Γιασμίν Άκερ, μέλος του στολίσκου Global Sumud Flotilla, ο οποίος επιχείρησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, και αναρτήθηκε ταυτόχρονα και στον λογαριασμό της Τούνμπεργκ, που διαθέτει περισσότερους από 16 εκατομμύρια ακολούθους. Μέχρι και την Τρίτη, η Σουηδή ακτιβίστρια δεν είχε προβεί σε διαγραφή της ανάρτησης.

Στο κείμενο της δημοσίευσης γίνεται λόγος για «σκληρότητα και απανθρωποποίηση» σε βάρος Παλαιστινίων κρατουμένων, τονίζοντας ότι «η ανθρωπιά δεν μπορεί να είναι επιλεκτική» και πως «η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γνωρίζει σύνορα». Ωστόσο, ανάμεσα στις εικόνες υπήρχε και φωτογραφία του 24χρονου Ισραηλινού ομήρου σε άθλια κατάσταση, η οποία προήλθε από βίντεο της Χαμάς.

Η οικογένεια του ομήρου αντέδρασε έντονα. «Στην έκτη φωτογραφία βάλατε τον αδελφό μου, που η Χαμάς λιμοκτόνησε σκόπιμα. Αυτός είναι ο Εβιατάρ Νταβίντ», δήλωσε η αδελφή του, Γεέλα, καλώντας την Τούνμπεργκ να ενημερώνεται πριν προχωρά σε δημόσιες τοποθετήσεις.

Η Τούνμπεργκ συμμετείχε μαζί με εκατοντάδες ακτιβιστές στον στόλο Global Sumud Flotilla, που αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό, κατά την προσπάθεια να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας. Οι συμμετέχοντες οδηγήθηκαν στο Ασντόντ και στη συνέχεια απελάθηκαν, ενώ η Σουηδή είχε λάβει μέρος και σε αντίστοιχη προσπάθεια τον Ιούνιο με το σκάφος Madleen.

Τη Δευτέρα, 161 μέλη της αποστολής, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, έφτασαν στην Αθήνα, όπου τους υποδέχθηκε πλήθος κόσμου με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Η ίδια απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες για τις συνθήκες κράτησής της στο Ισραήλ, αφήνοντας ωστόσο αιχμές: «Θα μπορούσα να μιλήσω για πολύ καιρό για την κακομεταχείριση που δεχθήκαμε. Αλλά αυτή δεν είναι η ιστορία εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο Εβιάταρ Νταβίντ



Ο 24χρονος Ντέιβιντ βρίσκεται σε αιχμαλωσία από τότε που τον απήγαγε η Χαμάς σε μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στο Ισραήλ πριν από δύο χρόνια, η Χαμάς συνέλαβε 251 ομήρους.

Σε ένα φρικιαστικό βίντεο, η Χαμάς εμφανίζει τον Ισραηλινό όμηρο, αποστεωμένο, να σκάβει τον δικό του τάφο σε σήραγγα της Γάζας.

«Δεν έχω φάει εδώ και μέρες», φαίνεται να λέει ο ίδιος στο βίντεο διάρκειας σχεδόν πέντε λεπτών που δόθηκε στη δημοσιότητα με τη συναίνεση της οικογένειάς του και προκάλεσε παγκόσμιο αποτροπιασμό.

Η οικογένεια του Νταβίντ χαρακτήρισε τις εικόνες «εφιαλτικές», ενώ ο ίδιος φαίνεται σκελετωμένος σαν ζωντανός – νεκρός. «Είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε τον αγαπημένο μας γιο και αδελφό, Εβιατάρ Νταβίντ, να λιμοκτονεί σκόπιμα και κυνικά στις σήραγγες της Χαμάς στη Γάζα – ένας ζωντανός σκελετός, θαμμένος ζωντανός», ανέφερε σε δήλωσή της η οικογένεια.

protothema.gr