Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο τη Γκρέτα Τούνμπεργκ, μετά την απέλασή της από το Ισραήλ μαζί με άλλους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές που επιχείρησαν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Σουηδή ακτιβίστρια «απλώς μια ταραχοποιό». «Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;» ανέφερε, σχολιάζοντας την αλλαγή της θεματολογίας στις δημόσιες παρεμβάσεις της.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό» και κατέληξε λέγοντας πως «είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή».

Trump on Greta Thunberg: "She's just a troublemaker. She's no longer into the environment, now she's into this? She has an anger management problem. I think she should see a doctor … she's so crazy." pic.twitter.com/G3v8CSA4Ty — Aaron Rupar (@atrupar) October 6, 2025

Η Τούνμπεργκ επέστρεψε τη Δευτέρα στην Αθήνα, μετά την απέλασή της από το Ισραήλ μαζί με ομάδα 135 μελών του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, τα οποία συνελήφθησαν ενώ έπλεαν προς τη Λωρίδα της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Κατά την άφιξή της στην Ελλάδα, η ακτιβίστρια δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «το Ισραήλ προσπαθεί να εξαλείψει έναν ολόκληρο πληθυσμό», αναφερόμενη στους Παλαιστίνιους της Γάζας.

«Θα μπορούσα να μιλάω για πολύ ώρα για την κακομεταχείριση και την κακοποίηση που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής μας, αλλά αυτό δεν είναι η ιστορία», πρόσθεσε.