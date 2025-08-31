Σύλληψη υπό συνθήκες που αρμόζουν σε τρομοκράτες και δέσμευση των πλοίων με στόχο να μετατραπούν σε στόλο της αστυνομίας είναι η στρατηγική που φέρεται να προτείνει ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, για τα μέλη της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα αποστολής που ετοιμάζεται να πλεύσει προς τη Γάζα στην οποία θα βρίσκεται η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Η Τούνμπεργκ συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από την Αμερικανίδα ηθοποιό Σούζαν Σάραντον, τον Λίαμ Κάνινγκχαμ, ηθοποιό του Game of Thrones, και την Άντα Κολάου, την πρώην δήμαρχο της Βαρκελώνης, σε αυτό που αποκαλούν «τη μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης» στην ιστορία.

Την Κυριακή αναμένεται κλειστή σύσκεψη στην κατοικία του πρωθυπουργού, παρουσία στελεχών ασφαλείας και του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, για να αποφασιστεί το επιχειρησιακό σχέδιο που θα εφαρμοστεί απέναντι σε περισσότερους από 200 ακτιβιστές.

Οι συμμετέχοντες προέρχονται από 44 χώρες και θα αποπλεύσουν από τέσσερα διαφορετικά λιμάνια – Βαρκελώνη, Σικελία, Ελλάδα και Τυνησία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη νηοπομπή που έχει κινηθεί ποτέ προς το Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να βλέπει πιθανές προκλήσεις όχι μόνο στο διπλωματικό αλλά και στο στρατιωτικό πεδίο. Αυτή τη φορά, ο Μπεν-Γκβιρ φέρεται να προτίθεται να εισηγηθεί στον Νετανιάχου να μην περιοριστεί σε ήπιες συλλήψεις και γρήγορες απελάσεις, αλλά σε μια τακτική αποτροπής.

Την Πέμπτη, ο υπουργός συγκάλεσε υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας και της σωφρονιστικής υπηρεσίας στο γραφείο του. Σύμφωνα με την Israel Hayom, μετά το πέρας της σύσκεψης διαμορφώθηκε σχέδιο που θα τεθεί υπόψη του πρωθυπουργού: οι ακτιβιστές να κρατηθούν σε φυλακές υπό καθεστώς όμοιο με εκείνο των τρομοκρατών, στο Κτζιότ και στο Νταμόν (για γυναίκες). Αυτό σημαίνει χωρίς τηλεόραση ή ραδιόφωνο, χωρίς ποιοτικά γεύματα και με παρατεταμένη κράτηση, όχι απλή διανυκτέρευση.

Το νομικό σκεπτικό, όπως ειπώθηκε, βασίζεται στο γεγονός ότι οι ακτιβιστές θα επιχειρήσουν να εισέλθουν σε στρατιωτικά απαγορευμένη ζώνη, ενώ προβλέπεται και η συλλογή αποδεικτικού υλικού μέσω φωτογραφιών με άτομα που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Στο ίδιο σχέδιο περιλαμβάνεται η κατάσχεση των πλοίων με στόχο να χρησιμοποιηθούν από την αστυνομία ως επιχειρησιακά μέσα για θαλάσσιες αποστολές. Ήδη υπάρχει γνωμάτευση που επιτρέπει τη δέσμευση σκαφών αυτού του τύπου.

Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντόν Σαάρ είχαν παρουσιάσει ως επιτυχία τη διαχείριση της νηοπομπής της Γκρέτα Τούνμπεργκ, λόγω της ταχείας αντιμετώπισης και της αποφυγής διπλωματικών εντάσεων, κύκλοι του Μπεν-Γκβιρ υποστηρίζουν ότι η «ήπια» αυτή τακτική δεν απέτρεψε αρκετούς ακτιβιστές από το να επιστρέψουν.

Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι, εφόσον εγκριθεί αυτή τη φορά η στρατηγική, «μετά από μερικές εβδομάδες στο Κτζιότ και στο Νταμόν, θα μετανιώσουν που ήρθαν. Πρέπει να τους κόψουμε κάθε διάθεση για νέα προσπάθεια».

protothema.gr