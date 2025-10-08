Οι αμερικανικές Αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός 29χρονου άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τον εμπρησμό που προκάλεσε την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή Pacific Palisades του Λος Άντζελες, με τραγικό απολογισμό 12 νεκρούς και περισσότερα από 6.000 κατεστραμμένα σπίτια τον Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ, 29 ετών, συνελήφθη ως ύποπτος για τον εμπρησμό που συγκλόνισε την Καλιφόρνια στις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η ανάλυση των ψηφιακών του συσκευών αποκάλυψε μεταξύ άλλων και ένα αρχείο με εικόνα που είχε δημιουργήσει μέσω του ChatGPT, απεικονίζοντας μια πόλη στις φλόγες.

Η φωτιά ξέσπασε στις 7 Ιανουαρίου κοντά σε δημοφιλή πεζοπορική διαδρομή. Οι δυνατοί άνεμοι και οι ξηρές συνθήκες συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωσή της, με αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές και να καταστραφούν χιλιάδες κατοικίες μέσα σε λίγες ώρες.

Την ίδια ημέρα, άλλη μεγάλη πυρκαγιά, γνωστή ως Eaton, ξέσπασε επίσης στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, προκαλώντας τον θάνατο 19 ακόμη ατόμων και την καταστροφή περίπου 9.400 κτιρίων.

Οι Aρχές διευκρίνισαν ότι τα αίτια της δεύτερης πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. «Ελπίζουμε ότι η σύλληψη θα προσφέρει μια κάποια δικαιοσύνη σε όλους όσους επλήγησαν» υπογράμμισαν.

Today we are announcing the arrest of 29-year-old Jonathan Rinderknecht on a criminal complaint charging him with maliciously starting what became the Palisades Fire in January.

Απο protothema.gr