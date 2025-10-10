Μέχρι πρόσφατα ο αριθμός των πολέμων στους οποίους αναφερόταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν έξι, στη συνέχεια επτά, αλλά όπως ο ίδιος υποστήριξε, πλέον προστέθηκε και ένα όγδοο «τρόπαιο».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εννοούσε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, παρά το γεγονός ότι η τελική αποδοχή από το Ισραήλ παραμένει σε εκκρεμότητα και οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη υπογράψει συμφωνία.

Κατά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους με σκοπό να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο πρόκειται να απονεμηθεί την Παρασκευή.

Trump on the Nobel: "Nobody in history has solved eight wars in a period of nine months. And I've stopped eight wars. That's never happened before. But they'll have to do what they do. Whatever they do is fine." pic.twitter.com/dXEpCuk2KC — Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2025

Σε ερώτημα δημοσιογράφου για τις πιθανότητές του να κερδίσει το Νόμπελ, απάντησε ότι «κανένας στην ιστορία δεν έχει δώσει τέλος σε οκτώ πολέμους σε διάστημα εννέα μηνών και εγώ σταμάτησα οκτώ πολέμους. Αλλά θα πρέπει να κάνουν αυτό που κάνουν. Ό,τι κάνουν είναι καλό.

»Δεν το έκανα για αυτό. Το έκανα επειδή έσωσα πολλές ζωές».

Υπενθυμίζεται ότι οι «επτά πόλεμοι είναι οι αναμετρήσεις: Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Ρουάντα, Ισραήλ – Ιράν, Ινδία – Πακιστάν, Καμπότζη – Ταϊλάνδη, Αίγυπτος – Αιθιοπία, καθώς και μια μερική συμφωνία ανάμεσα σε Σερβία και Κόσοβο, κατά την πρώτη του προεδρική θητεία (όταν τοποθετείται χρονικά και ο «πόλεμος» Αιγύπτου – Αιθιοπίας).

protothema.gr