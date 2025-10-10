Οι New York Times φέρνουν στην επιφάνεια τον ειδικό ρόλο του μεσίτη και γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναφορικά με την επίτευξη της ιστορικής συμφωνίας, ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας ξεκινά περιγράφοντας ότι «την περασμένη Παρασκευή, όταν ο Τζάρεντ Κούσνερ έμαθε ότι η Χάμας θα ξεκινούσε διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, απαντούσε σε τηλεφωνήματα στο αρχοντικό του, που βρίσκεται σε ένα τεχνητό νησί βόρεια του Μαϊάμι.

Μπήκε στο αυτοκίνητό του και οδήγησε για 20 λεπτά μέχρι ένα άλλο αρχοντικό — αυτό του δισεκατομμυριούχου Στιβ Γουίτκοφ, του απεσταλμένου του προέδρου Τραμπ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Σε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, το κέντρο της διπλωματικής εξουσίας της κυβέρνησης Τραμπ δεν βρισκόταν στην Ουάσινγκτον, αλλά σε μια από τις πλουσιότερες περιοχές της Φλόριντα».

Επισημαίνοντας ότι τόσο για τον Κούσνερ όσο και για τον Γουίτκοφ η κυρία επαγγελματική ενασχόληση ήταν η κατασκευή ακινήτων, οι NYT εξιστορούν ότι «οι δύο τους άρχισαν να εργάζονται για τη δημιουργία ενός κέντρου διοίκησης, όπου έκαναν και δέχονταν τηλεφωνήματα από ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου ενός ανυπόμονου προέδρου και μελών του υπουργικού συμβουλίου της ισραηλινής κυβέρνησης».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν ο Κούσνερ ενημερώθηκε για την πρώτη αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ όπως αυτό παρουσιάστηκε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, επικεντρώθηκε στο σημείο εκείνο στο οποίο αναφερόταν ότι οι όμηροι θα μπορούσαν σύντομα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

«Ο Στιβ και εγώ είπαμε στο Ισραήλ “σας ενθαρρύνουμε να είστε και εσείς θετικοί”», περιέγραψε ο Κούσνερ.

Λίγες ώρες αργότερα, το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα συμφωνούσε να ξεκινήσει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Την Πέμπτη, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία, αμέσως μετά την ομιλία των κ.κ. Κούσνερ και Γουίτκοφ στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο όπου συζητήθηκε η συμφωνία.

«Πάντα διαπραγματεύεσαι»

Όπως παρατηρούν οι ΝΥΤ, στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Τραμπ δεν στράφηκε σε έμπειρους διπλωμάτες για να φέρει το έργο σε πέρας. Αντ’ αυτού βασίστηκε στον γαμπρό του για να δώσει ώθηση στις διαπραγματεύσεις αξιοποιώντας και τις διπλωματικές σχέσεις που είχε χτίσει ο 44χρονος Κούσνερ σε αραβικές χώρες ενώ εργαζόταν ως σύμβουλος κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Τότε, όπως θυμίζουν οι New York Times, o Κούσνερ ήταν ο βασικός αρχιτέκτονας των Συμφωνιών του Αβραάμ, μιας σειράς διπλωματικών συμφωνιών που ομαλοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και τριών αραβικών κρατών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ταξιδεύοντας προς την Αίγυπτο Κούσνερ και Γουίτκοφ σχεδίαζαν στρατηγικές για τους τρόπους με τους οποίους η συμφωνία θα μπορούσε να καταρρεύσει και τι θα μπορούσαν να κάνουν για να τη σώσουν με τον πρώτο, όπως αναφέρεται, «να συντάσσει συχνά τα σχέδια, ενώ ο δεύτερος ασχολείται με τα τηλέφωνα».

«Στον τομέα των ακινήτων της Νέας Υόρκης, διαπραγματεύεσαι συνεχώς. Αλλά υπάρχουν πολλά να διαπραγματευτείς πριν υπογράψεις το συμβόλαιο και επενδύσεις τα χρήματά σου. Νομίζω ότι είμαστε συνηθισμένοι σε πολύπλοκες συμφωνίες που είναι πολύ δυναμικές και με πολύπλοκους χαρακτήρες» έχει περιγράψει σε ανύποπτο χρόνο ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ.

«Ο Τζάρεντ είναι πολύ έξυπνος»

Με εκπαίδευση στις σκληρές τέχνες της αγοράς ακινήτων της Νέας Υόρκης, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ θεωρούν τους εαυτούς τους ως διαπραγματευτές που εργάζονται για τον απόλυτο διαπραγματευτή.

Η προσέγγισή τους είναι απλή: πρώτα να καταλήξουν σε συμφωνία και μετά να συζητήσουν τις λεπτομέρειες. Οι δύο έχουν περάσει πολύ χρόνο μαζί τις τελευταίες εβδομάδες, ταξιδεύοντας στο Μαϊάμι, στη συνέχεια σε όλη τη χώρα και τώρα σε όλο τον κόσμο, αναζητώντας την ειρήνη. Η ανοικοδόμηση της Γάζας είναι επίσης στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων τους.

«Η εμπειρία που έχουμε ο Στιβ και εγώ ως διαπραγματευτές είναι ότι πρέπει να κατανοείς τους ανθρώπους. Πρέπει να είσαι σε θέση να καταλάβεις τι θέλουν πραγματικά και μετά να δεις ποιος νομίζεις ότι παίζει παιχνίδια και πόσο περιθώριο έχεις για να πιέσεις τα πράγματα. «Πολλοί από αυτούς που το κάνουν αυτό είναι καθηγητές ιστορίας, επειδή έχουν μεγάλη εμπειρία, ή διπλωμάτες. Είναι διαφορετικό να είσαι διαπραγματευτής — είναι ένα διαφορετικό άθλημα» εξηγεί ο Κούσνερ.

Όσον αφορά τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις προσπάθειες του κ. Κούσνερ να κερδίσει χρήματα σε μια περιοχή του κόσμου όπου προσπαθεί να διαπραγματευτεί την ειρήνη, ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.

«Πιστεύω ότι είναι ειλικρινά αξιοθρήνητο να υπονοείτε ότι είναι ακατάλληλο για τον Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος χαίρει ευρείας εκτίμησης σε όλο τον κόσμο και έχει μεγάλη εμπιστοσύνη και σχέσεις με αυτούς τους κρίσιμους εταίρους σε αυτές τις χώρες, να καταρτίσει ένα 20-σημείο, ολοκληρωμένο, λεπτομερές σχέδιο ειρήνης που καμία άλλη κυβέρνηση δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

Όπως σημειώνουν οι ΝΥΤ, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του κ. Κούσνερ, Affinity Partners, χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ξένους επενδυτές και έχει λάβει χρήματα από κρατικά επενδυτικά ταμεία στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ

Αν ο Κούσνερ φαίνεται σαν ένα γνωστό πρόσωπο στον Λευκό Οίκο του Τραμπ, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έφυγε ποτέ πραγματικά. Ήταν ανώτερος σύμβουλος του κ. Τραμπ χωρίς αμοιβή κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στην Ουάσινγκντον, όπως και η σύζυγός του, Ιβάνκα Τραμπ, η μεγαλύτερη κόρη του προέδρου. Και οι δύο αντιμετώπισαν έντονη κριτική από τους Δημοκρατικούς επειδή δεν κράτησαν μετριοπαθή στάση ιδιαίτερα όσον αφορά τις προσπάθειές Τραμπ να περιορίσει τη μετανάστευση.

Ο Κούσνερ άρχισε να επικεντρώνεται σε θέματα όπως η μεταρρύθμιση των φυλακών και η ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών χωρών. Έφυγε από τον Λευκό Οίκο και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του έχει κερδίσει χρήματα από τις σχέσεις του με ορισμένες από αυτές τις χώρες. Ο πατέρας του, Τσαρλς Κούσνερ, ο οποίος είναι τώρα πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία, έλαβε προεδρική χάρη για φοροδιαφυγή και αντίποινα εναντίον ομοσπονδιακού μάρτυρα, μεταξύ άλλων παραβάσεων.

Ο Μάικλ Χέρτζογκ, πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι ο συνδυασμός των σχέσεων του Κούσνερ στη Μέση Ανατολή και της ιδιότητάς του ως μέλους της οικογένειας Τραμπ τον έκανε ιδιαίτερα πολύτιμο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. «Πιστεύω ότι ο Τζάρεντ έπαιξε ρόλο στο να πείσει τον πρόεδρο Τραμπ, μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ, να παρουσιάσει αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν η σωστή στιγμή. Κανείς εδώ δεν του έδωσε πολλές πιθανότητες, αλλά πέτυχε» είπε χαρακτηριστικά

Ιβάνκα Τραμπ: Είμαι υπερήφανη

Το πρωί της Παρασκευής η σύζυγός του Κούσνερ, Ιβάνκα Τραμπ, σε ανάρτησή της στο Χ αφού ευχαρίστησε τον πατέρα της για την «πραγματική ελπίδα για διαρκή ειρήνη σε μια περιοχή που έχει γνωρίσει τόσο πολύ πόνο και θλίψη», δήλωσε υπερήφανη για τον 44χρονο επιχειρηματία και τον Στίβεν Γουίτκοφ γιατί η «ακούραστη δουλειά τους έχει δώσει νέα ελπίδα σε οικογένειες που ονειρεύονται ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ευκαιρίες».

I want to thank my father @realDonaldTrump for his unbending leadership in bringing real hope for lasting peace to a region that has known so much pain and heartbreak.



Deeply proud of my husband @jaredkushner and Steve Witkoff, whose vision and perseverance remind us that even… — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 9, 2025

Η ανάρτηση της Ιβάνκα Τραμπ

Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα μου @realDonaldTrump για την αταλάντευτη ηγεσία του, που έφερε πραγματική ελπίδα για διαρκή ειρήνη σε μια περιοχή που έχει γνωρίσει τόσο πολύ πόνο και θλίψη.

Είμαι πολύ περήφανη για τον σύζυγό μου @jaredkushner και τον Steve Witkoff, των οποίων το όραμα και η επιμονή μας υπενθυμίζουν ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η πρόοδος είναι δυνατή. Η ακούραστη δουλειά τους έχει δώσει νέα ελπίδα σε οικογένειες που ονειρεύονται ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ευκαιρίες.

Δεν θα πανηγυρίσω πλήρως μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι και να επικρατήσει η ειρήνη. Αλλά διατηρώ την ελπίδα ότι μια μέρα θα χορέψουμε ξανά, και ίσως ακόμη και μαζί.

Προσεύχομαι για ενότητα και διαρκή ειρήνη.

protothema.gr