Η Δανία ανακοίνωσε την αγορά 16 επιπλέον αμερικανικών μαχητικών F-35, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμυνάς της, λίγες εβδομάδες μετά τη διείσδυση drones άγνωστης προέλευσης στον εναέριο χώρο της χώρας.

«Καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία για την απόκτηση ακόμη 16 μαχητικών F-35, ώστε να διαθέτουμε περισσότερα αεροσκάφη πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας στο μέλλον», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Η νέα παραγγελία, ύψους 29 δισ. κορωνών (περίπου 3,88 δισ. ευρώ), αυξάνει τον συνολικό στόλο των δανέζικων F-35 σε 43 αεροσκάφη.

«Με αυτή την αγορά, η μαχητική ικανότητά μας ενισχύεται σημαντικά· συμβάλλει άμεσα στην αποτρεπτική ισχύ και τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ», τόνισε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Μίκαελ Χιλντγκαάρντ.

Παράλληλα, η Δανία θα προμηθευτεί αντι-drone εξοπλισμό αξίας 2,1 δισ. κορωνών (281 εκατ. ευρώ), με στόχο την ενίσχυση της άμυνας έναντι μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

protothema.gr