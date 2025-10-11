Επεισοδιακή ήταν η ζωντανή συνέντευξη του ανώτερου αξιωματούχου και εκ των ιδρυτών της Χαμάς Μούσα Αμπού Μαρζούκ στο αραβικό κανάλι «Αλ Γάντ», χθες βράδυ. Στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, ο Μαρζούκ έχασε την ψυχραιμία του και διέκοψε τη συνέντευξη στον αέρα.

Ο Αμπού Μαρζούκ, ο οποίος ζει στο Κατάρ, προσπάθησε να δικαιολογήσει τα εγκλήματα της οργάνωσης, λέγοντας ότι η Χαμάς «εκπλήρωσε το εθνικό της καθήκον». Σε εκείνο το σημείο ο δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Αυτά που κάνατε την 7η Οκτωβρίου ήταν για οδηγηθούν οι Παλαιστίνιοι στην απελευθέρωση;».

Ο Αμπού Μαρζούκ απάντησε: «Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα ισχυριζόταν ότι στις 7 Οκτωβρίου, με μόλις χίλιους περίπου μαχητές, ήταν δυνατό να απελευθερωθεί η Παλαιστίνη. Παρακαλώ, τουλάχιστον να κάνετε τις ερωτήσεις σας με σεβασμό».

Ο δημοσιογράφος του είπε, «σας θέτω τις ερωτήσεις που γίνονται στους δρόμους της Παλαιστίνης, από τους κατοίκους της Γάζας». Σε εκείνο το σημείο, ο Αμπού Μαρζούκ έχασε την ψυχραιμία του και άρχισε να φωνάζει: «Αυτές είναι οι δικές σου ερωτήσεις! Δείξε λίγο σεβασμό στον εαυτό σου. Δεν θέλω να σου μιλήσω. Δεν θέλω να σε δω. Κόψ’ το. Κόψ’ το. Άντε στο διάολο!»

Σχολιαστές σε αραβικά μέσα ενημέρωσης γράφουν σήμερα ότι η αντίδρασή του, αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης έντασης στο εσωτερικό της Χαμάς από την έναρξη του πολέμου. Αναφέρουν επίσης ότι το περιστατικό ανέδειξε επίσης το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της ηγεσίας της Χαμάς και του μεγάλου μέρους του των Αράβων.

Ο εκπρόσωπος της Φατάχ, Τζαμάλ Νάζαλ, χαρακτήρισε την συμπεριφορά του Αμπού Μαρζούκ «ντροπή που εκθέτει την ηθική και πολιτική χρεοκοπία μιας ομάδας που καταρρέει και δεν μπορεί πλέον να κοιτάξει τους ανθρώπους στα μάτια».

Δείτε το βίντεο:

Philenews / ΚΥΠΕ