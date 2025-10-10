Ποτάμια Παλαιστινίων άρχισαν να κινούνται πεζοί προς τον βόρειο τομέα της Γάζας, λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας.

Οι εικόνες προέρχονται από περιοχές που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές ύστερα από μήνες συνεχών βομβαρδισμών, με τους κατοίκους να επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους αναζητώντας ό,τι απέμεινε από τη ζωή τους πριν από τον πόλεμο.

Η έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου είχε ωθήσει περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα της περιοχής.

Με την εκεχειρία να τίθεται σε ισχύ το μεσημέρι, εκπρόσωπος των IDF ανάρτησε στην πλατφόρμα X ότι «η μετακίνηση από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας επιτρέπεται μέσω των οδών Αλ Ρασίντ και Σαλάχ αλ Ντιν».

Δείτε Live εικόνα:

Την ίδια ώρα, με την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων σε νέες γραμμές εντός της Γάζας, ξεκίνησε η 72ωρη περίοδος που προβλέπει η συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

