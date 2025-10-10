Ξεκίνησε η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιδιώκουν να ολοκληρώσουν την απόσυρση των στρατευμάτων τους μέχρι το μεσημέρι, φτάνοντας στις συμφωνημένες γραμμές —τα λεγόμενα «κίτρινα σύνορα»— στη Γάζα. Η Jerusalem Post εκτιμά ότι η διαδικασία ενδέχεται να ολοκληρωθεί έως το απόγευμα.

Αυτό θα σήμαινε ότι οι όμηροι θα είχαν επιστραφεί στο Ισραήλ το αργότερο μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς μόλις ολοκληρωθεί η απόσυρση των IDF θα σηματοδοτήσει την έναρξη του 72ωρου παραθύρου που έχει στη διάθεσή της η Χαμάς για να επιστρέψει όλους τους -εν ζωή τουλάχιστον- ομήρους.

Στην κίτρινη γραμμή της Γάζας ο ισραηλινός στρατός

Μόλις ολοκληρωθεί η απόσυρση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα παραμείνουν σε λίγο περισσότερο από το ήμισυ της επικράτειας της Λωρίδας, ή 53% – το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών.

Όπως προαναφέρθηκε και όπως προβλέπει η συμφωνία, εντός 72 ωρών από την ολοκλήρωση της αποχώρησης από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει τους 48 ομήρους που κρατά, ξεκινώντας από τους 20 που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Η Χαμάς έχει δηλώσει, στο παρελθόν, στους διαμεσολαβητές, ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένες από τις σορούς των δολοφονημένων ομήρων, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή των σορών.

Ο χάρτης της Γάζας που δείχνει πώς θα αποχωρήσουν οι IDF

Οι περιοχές όπου θα παραμείνει ο ισραηλινός στρατός

Με βάση τον χάρτη και τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε αρκετές πρώην πυκνοκατοικημένες παλαιστινιακές περιοχές, όπως:

Μπέιτ Λαχίγια

Μπέιτ Χανούν

Τμήματα των συνοικιών Σουτζάγια, Τουφάχ και Ζεϊτούν στη Γάζα

Πάνω από το ήμισυ του Κυβερνείου Χαν Γιούνις

Σχεδόν ολόκληρο το Κυβερνείο Ράφα

Επιπλέον, το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να ελέγχει όλα τα σημεία διέλευσης εντός και εκτός της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του συνοριακού περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο.

