Τις πρώτες πρωινές ώρες, η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία που αποσκοπεί στην απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανών και νεκρών, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων — των ζωντανών και των αποβιωσάντων», ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε μέσω της πλατφόρμας X.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση ενός σχεδίου εκεχειρίας με αμερικανική διαμεσολάβηση, που προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων σε συμφωνημένη γραμμή και την απελευθέρωση μέρους των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Οι όμηροι απελευθερώνονται 72 ώρες μετά την αποχώρηση των IDF από τη Γάζα

Με την ψήφιση της ψηφοφορίας, τίθεται πλέον σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

Η απελευθέρωση των ομήρων, με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας και μερική αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αποτελεί την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Οι περισσότεροι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οφίρ Σόφερ του ακροδεξιού κόμματος Θρησκευτικού Σιωνισμού του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, του οποίου όλοι οι άλλοι υπουργοί τάχθηκαν κατά της συμφωνίας. Το ίδιο έπραξαν και όλα τα μέλη του υπερεθνικιστικού κόμματος Ότζμα Γιεχουντίτ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσυρθούν τώρα σε νέες γραμμές εντός της Λωρίδας της Γάζας, διατηρώντας μια ανάπτυξη που ελέγχει περίπου το 53% της επικράτειας της Γάζας, μετά την οποία θα ξεκινήσει το χρονικό περιθώριο 72 ωρών για τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

Ανακοίνωση λήξης του πολέμου

Το πρώτο βήμα προβλέπει επίσημη δήλωση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη εφαρμογής των συμφωνημένων όρων από όλα τα μέρη.

2. Άμεση κατάπαυση του πυρός

Ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μόλις εγκριθεί η συμφωνία από την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται ήδη σε συνεδρίαση.

3. Ανθρωπιστική βοήθεια

Θα ξεκινήσει άμεσα η πλήρης είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής στη Λωρίδα της Γάζας.

4. Αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσυρθούν σε συγκεκριμένες γραμμές, όπως αυτές ορίζονται σε επισυναπτόμενο χάρτη («Χ»). Η απόσυρση θα ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών από την ισραηλινή έγκριση και την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου. Οι δυνάμεις δεν θα επιστρέψουν στις αποχωρηθείσες περιοχές, υπό τον όρο ότι η Χαμάς θα τηρήσει πλήρως τη συμφωνία.

5. Απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων

Εντός 72 ωρών από την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, θα απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι – ζωντανοί και νεκροί – που κρατούνται στη Γάζα. Το σχέδιο προβλέπει επίσης:

Μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών για αγνοούμενους και λείψανα, τόσο Ισραηλινών όσο και Παλαιστινίων.

Ανταλλαγή κρατουμένων: Παράλληλα με την απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει ισάριθμους Παλαιστινίους κρατούμενους, βάσει προκαθορισμένων καταλόγων.

Διακριτική διαδικασία: Η διαδικασία ανταλλαγής θα πραγματοποιηθεί χωρίς δημόσιες τελετές ή παρουσία ΜΜΕ, μέσω ΔΕΕΣ και των μεσολαβητών.

6. Διεθνής επιτήρηση εφαρμογής

Θα συσταθεί ειδική ομάδα παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας, αποτελούμενη από εκπροσώπους των ΗΠΑ, Κατάρ, Αιγύπτου, Τουρκίας και άλλων χωρών που θα συμφωνηθούν από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Τη στιγμή που διέρρευσε το έγγραφο, η ισραηλινή κυβέρνηση συνεδρίαζε για να εγκρίνει επισήμως τη συμφωνία. Η Χαμάς έχει ήδη εκφράσει την αρχική της συναίνεση, υπό την προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής των ανθρωπιστικών και πολιτικών όρων.

Στρατιωτικοί των ΗΠΑ θα «επιβλέpουν» την εφαρμογή της συμφωνίας

Κάπου διακόσιοι Aμερικανοί στρατιωτικοί θα αναλάβουν να «επιβλέπουν», να «επιτηρούν» την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν χθες Πέμπτη Aμερικανοί αξιωματούχοι υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Ο νέος επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, θέλει καταρχήν «200 άνδρες» να εκτελέσουν την αποστολή στο «πεδίο», είπε αξιωματούχος — χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιο «πεδίο» αναφερόταν.

Δεύτερος Aμερικανός αξιωματούχος έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν θα επιχειρήσουν στρατιωτικοί των ΗΠΑ «μέσα στη Γάζα».

Ο ρόλος που θα τους ανατεθεί θα είναι «να επιβλέπουν, να παρατηρούν, να εγγυηθούν πως δεν θα γίνονται παραβιάσεις, επιδρομές», είπε ο πρώτος αξιωματούχος. Ζητούμενο είναι «πάνω απ’ όλα η επίβλεψη», επέμεινε.

Στην ομάδα των 200 στρατιωτικών θα προστεθούν σύνδεσμοι και ομάδες των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και πιθανόν των ΗΑΕ, κατά τον πρώτο αξιωματούχο.

«Η ιδέα είναι να δείξουμε ομαδικό πνεύμα» και «οι Ισραηλινοί προφανώς θα είναι σε μόνιμη επαφή» με την ομάδα των παρατηρητών, είπε.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής δηλώνει πως θέλει «ειρήνη» και «σταθερότητα» με το Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σε – εξαιρετικά σπάνια – συνέντευξή του σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό ότι επιθυμεί «ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα» ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ.



«Αυτό που έγινε σήμερα είναι ιστορική στιγμή», είπε ο κ. Αμπάς στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες Πέμπτη στο Κανάλι 12 στη Ραμάλα, έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.



«Ελπίζαμε και συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στην αιματοχυσία που μαίνεται στη χώρα μας, είτε πρόκειται για τη Γάζα, είτε τη Δυτική Όχθη ή την ανατολική Ιερουσαλήμ», συνέχισε. «Είμαστε πολύ ευτυχείς που αυτή η αιματοχυσία έλαβε τέλος. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα μείνουν έτσι, κι ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα θα υπερισχύσουν (στη σχέση) ανάμεσα σε εμάς και το Ισραήλ».

Το τέλος του πολέμου ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Χαμάς

Το τέλος του πολέμου, ανακοίνωσε χθες ο εξόριστος ηγέτης της Γάζας και επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, τονίζοντας ότι η οργάνωση έχει λάβει εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία.

«Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις από τους αδελφικούς μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά», είπε ο Χαλίλ αλ Χάγια.

Πρόσθεσε ότι 250 Παλαιστίνιοι που εκτίουν ποινή ισοβίων σε ισραηλινές φυλακές θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας, μαζί με 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου.

Η συμφωνία θεωρείται το πιο ουσιαστικό βήμα προς μια ενδεχόμενη διαρκή εκεχειρία και ίσως ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

