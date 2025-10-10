Εικόνες που δείχνουν ισραηλινά στρατεύματα να απομακρύνονται από ορισμένες περιοχές της Γάζας άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς οι δυνάμεις του Ισραήλ αποσύρονται στη «συμφωνημένη κίτρινη γραμμή», όπως προβλέπεται από τη συμφωνία για την εκεχειρία στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Η συγκεκριμένη γραμμή αποτυπώνεται σε χάρτη που κοινοποίησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις 4 Οκτωβρίου, δείχνοντας την αρχική ζώνη αποχώρησης του ισραηλινού στρατού, σημειωμένη με κίτρινο χρώμα.

Το Ισραήλ, όπως σημειώνει το Al Jazeera, ελέγχει επί του παρόντος περισσότερο από το 80% μίας έκτασης 365 τετραγωνικών χιλιομέτρων της Γάζας. Θεωρητικά, μόλις υπογραφόταν η συμφωνία, αναμενόταν να τερματιστούν αμέσως οι μάχες και οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρόταν στη γραμμή που σημειώνεται με κίτρινο χρώμα. Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής (10/10) ο ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέους βομβαρδισμούς σύμφωνα με το Middle East Eye.

Ο τελικός χάρτης δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί μετά τις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, αλλά με βάση τον χάρτη της 4ης Οκτωβρίου, η περιοχή εντός της κίτρινης γραμμής αντιπροσωπεύει περίπου 155 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αφήνοντας περίπου 210 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ή το 58% της Γάζας, υπό ισραηλινό έλεγχο.

Αυτό σημαίνει ότι, οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε αρκετές προηγουμένως πυκνοκατοικημένες παλαιστινιακές συνοικίες, όπως:

Μπέιτ Λαχίγια

Μπέιτ Χανούν

Τμήματα των περιοχών Shujayea, Tuffah και Zeitoun της πόλης της Γάζας

Περισσότερο από το μισό του κυβερνείου Χαν Γιουνίς

Σχεδόν σε όλη την επαρχία Ράφα

Επιπλέον, το Ισραήλ θα συνεχίσει να ελέγχει όλα τα σημεία διέλευσης προς και από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του σημείου διέλευσης της Ράφα με την Αίγυπτο.

Cnn.gr