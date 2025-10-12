Το Πεκίνο κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι εφαρμόζει «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στο εμπόριο, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα επιβληθούν επιπλέον τελωνειακοί δασμοί ύψους 100% σε κινεζικά προϊόντα, πέραν των υφιστάμενων. Οι νέοι δασμοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, ή και νωρίτερα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα μέτρα αποτελούν απάντηση στην «εξαιρετικά επιθετική στάση» της Κίνας στο εμπόριο, κατηγορώντας το Πεκίνο για νέους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογιών σχετικών με τις σπάνιες γαίες, κρίσιμες για την παραγωγή ηλεκτρονικών και αμυντικών συστημάτων.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου χαρακτήρισε την αμερικανική στάση «τυπικό παράδειγμα δύο μέτρων και δύο σταθμών», προσθέτοντας ότι οι ενέργειες της Ουάσιγκτον «βλάπτουν σοβαρά τα κινεζικά συμφέροντα και υπονομεύουν το κλίμα των διμερών συνομιλιών για το εμπόριο και την οικονομία».

Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός σπανίων γαιών παγκοσμίως, πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας για πλήθος βιομηχανικών κλάδων. Οι νέοι έλεγχοι εξαγωγών που ανακοίνωσε το Πεκίνο την Πέμπτη αιφνιδίασαν, σύμφωνα με τον Τραμπ, την αμερικανική πλευρά.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν βλέπει πλέον «κανέναν λόγο» να πραγματοποιήσει τη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου του APEC, η οποία θα διεξαχθεί στη Νότια Κορέα στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου.

Το κινεζικό υπουργείο κατέληξε ότι η απειλή συνεχών αυξήσεων δασμών «δεν αποτελεί κατάλληλη προσέγγιση για τη συνεργασία με την Κίνα» και κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιδείξει «σύνεση και αμοιβαίο σεβασμό» στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών.