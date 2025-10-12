Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών και πλημμυρών που έπληξαν τη χώρα την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το Σάββατο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις επηρέασαν 31 από τις 32 πολιτείες του Μεξικού, προκαλώντας υπερχείλιση ποταμών, κατολισθήσεις, καθώς και καταρρεύσεις δρόμων και γεφυρών, ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις πολιτείες Ιδάλγο, Πουέμπλα, Βερακρούς και Κερέταρο. Στην Ιδάλγο σημειώθηκαν 22 θάνατοι, στην Πουέμπλα εννέα, στη Βερακρούς πέντε και στην Κερέταρο ένας. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποδίδονται σε τροπικό σύστημα που σχηματίστηκε στον Κόλπο του Μεξικού.

Περισσότερα από 35.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ χιλιάδες οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους λόγω των πλημμυρών. Οι αρχές αναφέρουν εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ηλεκτροδότησης και δυσλειτουργίες στις τηλεπικοινωνίες.

Ο μεξικανικός στρατός έχει αναπτυχθεί σε πληγείσες περιοχές, με πάνω από 5.400 μέλη να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και διανομής προμηθειών.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Ισίδρο Κάνο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνδέονται με την αλλαγή εποχής και τη σύγκρουση θερμών και υγρών αερίων μαζών από τον Κόλπο του Μεξικού με ένα ψυχρό μέτωπο από τον βορρά, που ενίσχυσε τα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι φετινές βροχοπτώσεις είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ρεκόρ βροχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας.