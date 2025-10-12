Τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Γάζα μετέδωσαν πλάνα που φέρεται να δείχνουν ένοπλους άνδρες να ανταλλάσσουν πυρά στη συνοικία Σάμπρα της πόλης της Γάζας, κάνοντας λόγο για συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς και πολιτοφυλακών που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λαμβάνουν υποστήριξη από το Ισραήλ.

Οι αναφορές υποστηρίζουν ότι οι μάχες εκτυλίχθηκαν κοντά στα σπίτια μελών της οικογένειας Ντουρμούς, μιας πολυμελούς και παραδοσιακής οικογένειας με ισχυρή κοινωνική παρουσία στην περιοχή.

مشاهد حصرية لشبكة Gaza24Live تظهر اشتباكات عنيفة تخوضها عناصر الأجهزة الأمنية ضد ميليشيات تابعة للاحتلال في حيّ الصبرة وسط مدينة غزة pic.twitter.com/j6B0Ded1UH October 12, 2025

Το Σάββατο, μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς ανέφεραν ότι η οργάνωση εκτέλεσε αρκετά μέλη της οικογένειας Ντουρμούς, κατηγορώντας τα για συνεργασία με το Ισραήλ. Η οικογένεια, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες με ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «ψευδείς και κατασκευασμένες ειδήσεις».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα διακρίνονται ένοπλοι να ανταλλάσσουν πυρά σε στενά δρομάκια της συνοικίας, ενώ ακούγονται εκρήξεις και σειρήνες. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τη Χαμάς ή άλλες τοπικές αρχές σχετικά με τα αίτια ή την έκταση των συγκρούσεων.

