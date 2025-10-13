Στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ, τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Παρόντες σε αυτή την ιστορική στιγμή ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ο πρόεδρος της Βουλής Αμίρ Οχάνα, αλλά και ο Τζάρεντ Κούσνερ με τη σύζυγό του, Ιβάνκα Τραμπ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι, καθώς και Ισραηλινοί βουλευτές.

Μεταξύ των θεατών, όμως, στο θεωρείο των επισκεπτών της Ολομέλειας της Κνεσέτ ξεχώρισε μια ξανθιά γυναίκα με στρογγυλά γυαλιά και ένα μεταξωτό φόρεμα στο χρώμα του χαλκού, με τη χαρακτηριστική κίτρινη κορδέλα που συμβολίζει το κάλεσμα για την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς.

Πρόκειται για την Ισραηλινο-Αμερικανίδα δισεκατομμυριούχο Μίριαμ Άντελσον, η οποία καθόταν πίσω από την Ιβάνκα Τραμπ και συνοδευόταν από τον γιο της, Ματάν Άντελσον, και τον βουλευτή του κόμματος Λικούντ -ένα από τα πιο ιστορικά πολιτικά κόμματα του Ισραήλ- Μπόαζ Μπισμούτ, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει διευθυντής της εφημερίδας «Israel Hayom», που ανήκει στην οικογένεια Άντελσον.

Ο παρασκηνιακός ρόλος της Μίριαμ Άντελσον στην επιστροφή των ομήρων

Γιατί όμως μια Ισραηλινο-Αμερικανίδα είναι παρούσα σε αυτή την ιστορική στιγμή;

Σύμφωνα με την «Jerusalem Post», η παρουσία της 80χρονης Μίριαμ Άντελσον υπογραμμίζει τον ρόλο που φέρεται να έχει διαδραματίσει παρασκηνιακά στην κρίσιμη υπόθεση των ομήρων.

Τους τελευταίους μήνες ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και εκπρόσωποι οικογενειών ομήρων τής έχουν αποδώσει τα εύσημα για τις προσπάθειές της να πιέσει τον Τραμπ να προωθήσει μια συμφωνία και να διατηρήσει ενεργό το θέμα στις συνομιλίες με τους μεσολαβητές.

Υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ

Η επιρροή της, βέβαια, στον Τραμπ δεν είναι πρόσφατη. Χρονολογείται από την προεδρική του εκστρατεία το 2016, όταν εκείνη και ο εκλιπών σύζυγός της, Σέλντον Άντελσον, δώρισαν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια στην καμπάνια του.

Σύμφωνα πάντα με την «Jerusalem Post», το ζεύγος Άντελσον διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της φιλοϊσραηλινής πολιτικής του Τραμπ, που περιλάμβανε την αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψίπεδα του Γκολάν και τη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

Ποια είναι η Μίριαμ Άντελσον

Η Μίριαμ, το γένος Φάρμπσταϊν, γεννήθηκε στην Παλαιστίνη, μετά τη φυγή των γονιών της από την Πολωνία τη δεκαετία του 1930. Υπηρέτησε ως υπεύθυνη ιατρικών ερευνών στον ισραηλινό στρατό και αργότερα απέκτησε πτυχίο Ιατρικής, αναπτύσσοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεραπεία των εξαρτήσεων από ναρκωτικά.

Το 1991 παντρεύτηκε τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα των καζίνων, Σέλντον Άντελσον, και δεκαετίες αργότερα εκείνος θα γινόταν ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, το 2021, η Μίριαμ ανέλαβε τις επιχειρηματικές και πολιτικές του δραστηριότητες, με την προσωπική της περιουσία φέτος να υπερβαίνει τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, πέρυσι προχώρησε σε μια απρόσμενη επιχειρηματική κίνηση, αγοράζοντας το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ομάδας του NBA Ντάλας Μάβερικς.

