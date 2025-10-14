Νέα «μάχη» χειραψίας έδωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμανουέλ Μακρόν στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο. Όπως σημειώνει η Daily Mail, ο διάλογος των δύο ηγετών ήταν ιδιαιτέρως έντονος, με τη βρετανική εφημερίδα να επιστρατεύει ειδικό στη χειλεοανάγνωση για να τον αποκωδικοποιήσει.

«Χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;» φέρεται να είπε ο Τραμπ, με τον Μακρόν να απαντά χαμηλόφωνα, μακριά από τις κάμερες. «Είσαι ειλικρινής;» συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, με τον Γάλλο ομόλογό του να απαντά: «Φυσικά».

Αμέσως μετά, ο Τραμπ έσφιξε το χέρι του Μακρόν λέγοντας: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος κατέβασε το βλέμμα του. Η Daily Mail εκτιμά ότι η αναφορά αυτή μπορεί να σχετίζεται με το τρολάρισμα του Ράμα προς τον Τραμπ, στο οποίο φέρεται να συμμετείχε και ο Μακρόν.

«Κάνω ειρήνη», φέρεται να είπε στη συνέχεια ο Τραμπ. Ο Μακρόν τον άγγιξε στο χέρι απαντώντας «Έλα τώρα», αλλά ο Αμερικανός τον αγνόησε και έσφιξε ακόμη πιο δυνατά. «Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν άλλους», συνέχισε, δείχνοντας τις κάμερες. «Κατάλαβα. Θα το δούμε αυτό», απάντησε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο διάλογος κορυφώθηκε με τον Τραμπ να του λέει: «Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί. Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν’ το. Θα τα πούμε σε λίγο».

Οι δύο ηγέτες έχουν ιστορικό έντονων χειραψιών. Το 2017 είχαν «κλειδώσει» τα χέρια τους για 29 δευτερόλεπτα.

Η επόμενη «μάχη» έγινε στις 25 Φεβρουαρίου, στον Λευκό Οίκο, με χειραψία διάρκειας 12 δευτερολέπτων κατά την επίσημη υποδοχή. Ακολούθησε η αμήχανη στιγμή όταν ο Τραμπ ακούμπησε το πόδι του Μακρόν, αναγκάζοντάς τον να μετατρέψει τη χειρονομία σε χειραψία.

Η τρίτη χειραψία σημειώθηκε στο τέλος της κοινής συνέντευξης Τύπου, με τον Τραμπ να στρίβει το χέρι του Μακρόν, πριν οι δύο ηγέτες κοιτάξουν προς τις κάμερες.

LMAOOO, look at President Macron prying trump's tiny little mitt off of his knee.



WTF is even happening here?pic.twitter.com/8WoPK2GhPN — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) February 24, 2025

protothema.gr