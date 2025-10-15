Συγκρούσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην πόλη Ούντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας, όπου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Ιταλίας και Ισραήλ.

Μετά το τέλος πορείας αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, ομάδα διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα πέταξε αντικείμενα και ανέτρεψε κιγκλιδώματα, τα οποία εκτόξευσε προς οχήματα της αστυνομίας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με χρήση ροπάλων και ρίψη δακρυγόνων, προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος και να αποκαταστήσουν την τάξη.

ITALY: Udine looks like a war zone right now.



A coalition of pro-Palestinian far-left activists and Islamists is rioting and destroying the city over the Italy–Israel match.



The war is over, and there's no reason to protest. They just want to cause havoc and destroy everything!

Κατά την διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν δυο δημοσιογράφοι.

Πρόκειται για απεσταλμένη του ειδησεογραφικού καναλιού συνεχούς ροής ειδήσεων της Rai Ελίζα Ντόσι και άλλο δημοσιογράφο του δικτύου Local Team. Δέχθηκαν πέτρες στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

🇮🇹 | Manifestantes pró-Palestina entraram em confronto com a polícia em Udine, nesta terça-feira, 14, durante a partida entre as seleções de Israel e Itália pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.



Cerca de cinco mil pessoas saíram às ruas para exigir que a FIFA suspenda…

Η ιταλική κεντροαριστερά αντέδρασε «να σταματήσουν οι προβοκάτσιες όσων κρύβονται πίσω από σημαίες ειρηνικών κινητοποιήσεων».

Il servizio d'ordine del corteo pro Palestina a Udine impedisce che un gruppo di manifestanti – molti vestiti di nero e a volto coperto – entrino in contatto con la polizia in Piazza 1 Maggio. Volano spintoni, poi questi ultimi si allontanano. Seguirà una serata di guerriglia. pic.twitter.com/Cl6VG8MAQ7 October 14, 2025

Την αλληλεγγύη του στους δημοσιογράφους και στις αστυνομικές δυνάμεις εξέφρασε ο κεντροδεξιός περιφερειάρχης της περιοχής Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, ο Μασιμιλίανο Φεντρίγκα.

