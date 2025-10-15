Συγκρούσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην πόλη Ούντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας, όπου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Ιταλίας και Ισραήλ.
Μετά το τέλος πορείας αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, ομάδα διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα πέταξε αντικείμενα και ανέτρεψε κιγκλιδώματα, τα οποία εκτόξευσε προς οχήματα της αστυνομίας.
Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με χρήση ροπάλων και ρίψη δακρυγόνων, προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος και να αποκαταστήσουν την τάξη.
Κατά την διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν δυο δημοσιογράφοι.
Πρόκειται για απεσταλμένη του ειδησεογραφικού καναλιού συνεχούς ροής ειδήσεων της Rai Ελίζα Ντόσι και άλλο δημοσιογράφο του δικτύου Local Team. Δέχθηκαν πέτρες στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.
Η ιταλική κεντροαριστερά αντέδρασε «να σταματήσουν οι προβοκάτσιες όσων κρύβονται πίσω από σημαίες ειρηνικών κινητοποιήσεων».
Την αλληλεγγύη του στους δημοσιογράφους και στις αστυνομικές δυνάμεις εξέφρασε ο κεντροδεξιός περιφερειάρχης της περιοχής Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, ο Μασιμιλίανο Φεντρίγκα.