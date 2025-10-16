Δύο αμερικανικά βομβαρδιστικά B-52 πέταξαν ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δώσει εντολή στη CIA να πραγματοποιεί μυστικές επιχειρήσεις στη χώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα δύο βομβαρδιστικά B-52 απογειώθηκαν από τη Λουιζιάνα και πέταξαν για αρκετές ώρες στον διεθνή εναέριο χώρο ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, με Αμερικανό αξιωματούχο να χαρακτηρίζει την πτήση ως «επίδειξη δύναμης». Τα B-52 έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς δεκάδων βομβών ακριβείας.

Παράλληλα, μονάδα αεροπορίας των Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού των ΗΠΑ πραγματοποιεί πτήσεις στο νότιο τμήμα της Καραϊβικής, κοντά στη Βενεζουέλα. Τα ελικόπτερα προέρχονται από το 160ο Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές αποστολές, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στους «New York Times» υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η παρουσία της μονάδας αποσκοπεί στην παροχή επιχειρησιακών επιλογών στον Πρόεδρο Τραμπ, στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης προς τους διακινητές ναρκωτικών στην περιοχή και την κυβέρνηση Μαδούρο.

Η εφημερίδα The New York Times ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε εξουσιοδοτήσει τη CIA να πραγματοποιεί μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα. Η εξουσιοδότηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ κατά του καθεστώτος Μαδούρο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε τουλάχιστον πέντε σκάφη στα ανοικτά της Βενεζουέλας, τα οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, μετέφεραν ναρκωτικά. Κατά τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 27 άτομα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ιδιωτικά ότι κύριος στόχος των επιχειρήσεων είναι η απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε τη μυστική επιχείρηση και δήλωσε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο επιθέσεων εντός του εδάφους της Βενεζουέλας.

Το Πεντάγωνο καταρτίζει στρατιωτικές επιλογές για πιθανή κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που ενδέχεται να εμπλέκουν το 160ο Σύνταγμα, γνωστό ως «The Night Stalkers», το οποίο έχει επιχειρήσει στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία.

Επί του παρόντος, στην περιοχή της Καραϊβικής βρίσκονται περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες, κυρίως σε βάσεις στο Πουέρτο Ρίκο, καθώς και 2.200 πεζοναύτες σε αμφίβια πλοία επίθεσης. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει οκτώ πολεμικά πλοία και ένα υποβρύχιο στην περιοχή.

