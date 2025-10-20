Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, δήλωσε ότι δεν φοβάται τη φυλακή, καθώς ετοιμάζεται να εκτίσει την ποινή κάθειρξης πέντε ετών για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι στη Λιβύη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη γαλλική εφημερίδα La Tribune Dimanche, ο Σαρκοζί πρόκειται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη, στη φυλακή La Santé, στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού. Επισήμανε ότι έχει ήδη ετοιμάσει τα πράγματά του και δήλωσε πως αισθάνεται ήρεμος ενόψει της κράτησής του.

«Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι μου ψηλά ακόμη και μπροστά στην είσοδο της φυλακής Sante», είπε ο Σαρκοζί, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση και προνόμια από τη διεύθυνση.

Μια τσάντα με τρία βιβλία και έως και δέκα προσωπικές φωτογραφίες, είναι τα μόνα προσωπικά αντικείμενα που θα επιτραπεί στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας να πάρει μαζί του όταν εμφανιστεί στη φυλακή.

Στην απομόνωση ο Σαρκοζί

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Σαρκοζί αναμένεται να οδηγηθεί σε πτέρυγα για ευάλωτους κρατούμενους (που λανθασμένα ονομάζεται «θάλαμος VIP»), ή πιθανότατα σε απομόνωση. Ο ίδιος αρνήθηκε να υποβάλει αίτημα για μονό κελί, όπως είχε ζητήσει η διοίκηση της φυλακής, αναφέρει η εφημερίδα Le Figaro.

«Εξαρτάται από αυτούς [τη διεύθυνση] να αναλάβουν την ευθύνη», είπε. Η απομόνωση είναι ο μόνος τρόπος εγγύησης της ασφάλειας του Σαρκοζί, καθώς στους συγκρατούμενούς του περιλαμβάνονται έμποροι ναρκωτικών και επίδοξοι τρομοκράτες.

Το κελί των 11 τ.μ. στον πάνω όροφο της πτέρυγας απομόνωσης περιλαμβάνει ένα μονό κρεβάτι στερεωμένο στο πάτωμα, μια εστία μαγειρέματος, ένα μικρό γραφείο, ένα ντους και μια τουαλέτα. Μια οθόνη τηλεόρασης και ένα ψυγείο είναι προαιρετικά. Θα μπορεί να αγοράζει προϊόντα υγιεινής και τρόφιμα από έναν κατάλογο για να αποφύγει τα γεύματα της καντίνας, που θεωρούνται ως μη βρώσιμα.

Η συζύγός του, Κάρλα Μπρούνι Σαρκοζί, θα επισκέπτεται καθημερινά τον άνδρα της όσο διάστημα θα εκτίσει την ποινή του.

Ποιες θα είναι οι συνθήκες κράτησής του;

Ελλείψει πρόσβασης στο smartphone του ο Σαρκοζί θα μπορεί να επικοινωνεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα μέσω ενός τηλεφώνου, με περίπου δέκα καταχωρημένους εκ των προτέρων αριθμούς, ενώ το προσωπικό ασφαλείας θα ακούει όλες τις τηλεφωνικές συνομιλίες του.

Θα δικαιούται τρεις επισκέψεις την εβδομάδα, εκτός των δωματίων επισκεπτηρίου με τους δικηγόρους του. Η οικογένειά του θα μπορεί να αναφέρεται στο υγειονομικό τμήμα μέσω ενός ειδικού σημείου πρόσβασης, αποφεύγοντας έτσι τις συναντήσεις με τις οικογένειες άλλων κρατουμένων.

Υπό την επίβλεψη τριών φρουρών, ο πρώην πρόεδρος θα μπορεί να περπατά για μία ώρα την ημέρα στην περιφραγμένη εσωτερική αυλή των 30 τ.μ. Θα έχει επίσης πρόσβαση, ανάλογα με το πρόγραμμα, σε βιβλιοθήκη και γυμναστήριο.

Αν και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το διάστημα της φυλάκισής του για να γράψει ένα νέο βιβλίο, ο Νικολά Σαρκοζί θα μπορεί να εμβαθύνει σε ένα από τα τρία έργα που έχει επιλέξει να πάρει μαζί του: «Ο Κόμης Μόντε Κρίστο» του Αλεξάντρ Ντουμά, τόμοι Ι και ΙΙ, και «Η Βιογραφία του Ιησού» του Ζαν-Κριστιάν Πετίτφιλς.

Πόσο καιρό θα παραμείνει ο Σαρκοζί στη φυλακή;

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien ο Σαρκοζί θα παραμείνει στη φυλακή για διάστημα λίγων εβδομάδων έως και αρκετών μηνών. Οι δικηγόροι του θα υποβάλουν από αύριο Τρίτη αίτημα για υπό όρους αποφυλάκιση του Σαρκοζί, το οποίο πρέπει να εξεταστεί από το δικαστήριο εντός το πολύ δύο μηνών.

Οι εφέσεις δύο άλλων καταδικασθέντων στην ίδια υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής καμπάνιας του Σαρκοζί από το καθεστώς Καντάφι, που έχουν ήδη φυλακιστεί, θα εκδικαστούν στις 27 Οκτωβρίου και στις 3 Νοεμβρίου, λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά τη φυλάκισή τους.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι για να απορρίψουν το αίτημα του Σαρκοζί για υπό όρους αποφυλάκισή του οι δικαστές μπορούν να επικαλεστούν τον κίνδυνο «συμπαιγνίας μεταξύ των κατηγορουμένων», «φυγής του κατηγορουμένου» ή «πίεσης σε μάρτυρες». Σε μια τέτοια περίπτωση ο Σαρκοζί θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι την ακρόαση της έφεσής του, κάποια στιγμή το 2026.

