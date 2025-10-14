Σε μία εβδομάδα, στις 21 Οκτωβρίου, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να περάσει την πύλη των διαβόητων φυλακών La Santé στο Παρίσι, για να εκτίσει την ποινή πέντε ετών κάθειρξης που του επιβλήθηκε για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη.

Ο Σαρκοζί, που έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να μάχεται για την αθωότητά του, ενδέχεται να αποφυλακιστεί με αναστολή πριν από τη λήξη της ποινής του. Ωστόσο, η πρώτη του νύχτα στη φυλακή θα είναι, σύμφωνα με το CNN, η πιο δύσκολη: «Η ελευθερία του θα του φαίνεται πολύ μακρινή», σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο.

Η πτέρυγα VIP και οι «φωνές της νύχτας»

Η La Santé είναι η μοναδική φυλακή εντός του Παρισιού, γνωστή για την αυστηρή της απομόνωση και τους διάσημους κρατούμενούς της. Ο Σαρκοζί αναμένεται να τοποθετηθεί είτε σε κελί απομόνωσης είτε στη λεγόμενη «πτέρυγα VIP», που προορίζεται για κρατούμενους των οποίων η ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί ανάμεσα στον γενικό πληθυσμό της φυλακής.

Σύμφωνα με το CNN, η πτέρυγα αυτή φιλοξενεί πολιτικούς, πρώην αστυνομικούς, μέλη ακροδεξιών οργανώσεων ή άτομα που έχουν διασυνδέσεις με ισλαμιστικές ομάδες. Τα 18 κελιά της VIP πτέρυγας διαθέτουν εστία μαγειρέματος, ψυγείο, τηλεόραση, ντους και τηλέφωνο, με δυνατότητα επικοινωνίας μόνο με εγκεκριμένους αριθμούς. Παρότι τα κελιά έχουν μόλις εννέα τετραγωνικά μέτρα, δεν μοιράζονται μεταξύ κρατουμένων.

Πρώην τρόφιμοι, ωστόσο, περιγράφουν τις συνθήκες ως «περισσότερο ξενοδοχείο παρά φυλακή», αν και παραδέχονται ότι οι κραυγές και οι φωνές τη νύχτα κάνουν τη διαμονή «εφιαλτική». «Το πρόβλημα είναι ο θόρυβος… τη νύχτα σε ξυπνούν οι φωνές των ανθρώπων», δήλωσε ένας πρώην δημόσιος υπάλληλος που κρατήθηκε εκεί.

Ένας από τους πιο καταζητούμενους τρομοκράτες του κόσμου στις δεκαετίες του 1970 και 1980, ο Ιλίτς Ραμίρεζ Σάντσεζ, γνωστός και ως «Κάρλος ο Τσακάλι», πέρασε κάποιο διάστημα στη La Santé, όπως και ο Ζακ Μεσρίν, ένας διαβόητος δολοφόνος και ληστής τραπεζών της δεκαετίας του 1970, του οποίου η εγκληματική καριέρα απεικονίστηκε σε μια ταινία του 2008 με πρωταγωνιστή τον Βενσάν Κασέλ. Ο Μεσρίν είναι επίσης γνωστός για την απόδρασή του από τα τείχη της La Santé.

Άλλοι γνωστοί κρατούμενοι περιλαμβάνουν τον Άλφρεντ Ντρέιφους, τον εβραίο στρατιωτικό διοικητή που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης Ντρέιφους στα τέλη του 19ου αιώνα, στην οποία ο αντισημιτισμός τον οδήγησε σε άδικη καταδίκη για προδοσία, και πιο πρόσφατα τον Αλεξάντρ Μπενάλα, βοηθό και πρώην σωματοφύλακα του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση μετά από βίντεο που τον έδειχνε να χτυπά διαδηλωτές των Κίτρινων Γιλέκων.

Ο Σαρκοζί δεν θα είναι καν ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που θα φυλακιστεί εκεί. Ο Μανουέλ Νοριέγκα, πρώην δικτάτορας του Παναμά, εξέτισε ποινή εκεί μετά την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αμερικανική εισβολή που τον ανέτρεψε.

Ένας πρώην αστυνομικός που έδωσε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό περιέγραψε τις συνεχείς προσβολές που του φώναζαν οι κρατούμενοι από άλλες πτέρυγες όταν έμαθαν ότι είχε φτάσει ως τρόφιμος.

