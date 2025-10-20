«Ψευδή» χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα περί αιτήματος του προς τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ώστε να δεχτεί την πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πρέπει να «παγώσει» στα σημερινά μέτωπα.

«Πιστεύουμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να σταματήσουν εκεί όπου βρίσκονται τώρα, στη γραμμή των μαχών», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι χάρτες του πολέμου δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του Ντονμπάς, ενώ ο ουκρανικός στρατός διατηρεί οχυρωμένες θέσεις στα υπόλοιπα σημεία της περιοχής, τα οποία το Κίεβο αρνείται να εγκαταλείψει, φοβούμενο ότι κάτι τέτοιο θα ανοίξει τον δρόμο για νέα ρωσική προέλαση.

«Ας μείνει όπως είναι τώρα, έχει ήδη κοπεί (από την υπόλοιπη Ουκρανία)», πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο Ντονμπάς. «Νομίζω ότι το 78% της γης έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία. Ας το αφήσουν όπως είναι αυτή τη στιγμή και μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα».

Η τεταμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Politico, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ φέρεται αρχικά να πρότεινε στον Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Μόσχα ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η πηγή ανέφερε ότι «οι Αμερικανοί είπαν πως ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει να πολεμά και διαθέτει μια ισχυρή πολεμική μηχανή».

Ωστόσο, ο Τραμπ φέρεται να κατέληξε τη συνάντηση λέγοντας: «Εντάξει, ας προσπαθήσουμε να το σταματήσουμε στη σημερινή γραμμή».

Η συνάντηση της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να επανεκκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες στη Βουδαπέστη. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, που φοβούνται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ευθυγραμμίζεται και πάλι με τη ρητορική του Κρεμλίνου.

«Είτε αποδέχεσαι τους όρους του Πούτιν, είτε καταστρέφεσαι»

Σε άλλο δημοσίευμα, οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι πως μπορεί είτε να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν για ειρήνη είτε να «καταστραφεί» από τη Ρωσία, γεγονός που φέρεται να οδήγησε τη συζήτηση σε έντονη αντιπαράθεση με φωνές εκατέρωθεν.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου σηματοδοτεί τη σαφέστερη έως τώρα ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να τερματιστεί ο πόλεμος χωρίς αλλαγή των σημερινών συνόρων, προκαλώντας αντιδράσεις στο Κίεβο, το οποίο επιμένει ότι δεν θα αποδεχθεί μόνιμη απώλεια εδαφών υπό ρωσική κατοχή.

protothema.gr