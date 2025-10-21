Στη φυλακή θα οδηγηθεί σήμερα το πρωί, ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Την τελευταία του ημέρα ελευθερίας, ο Σαρκοζί αποχαιρέτησε φίλους και γνωστούς, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον δέχτηκε στο προεδρικό μέγαρο, υποστηρίζοντας πως είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο.

Ο 70χρονος Σαρκοζί θα αρχίσει να εκτίει την ποινή του στη φυλακή της Σαντέ, τη μοναδική φυλακή του Παρισιού. Οι δικηγόροι του αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης, μόλις διαβεί το κατώφλι της φυλακής. Ποτέ, στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας πρώην αρχηγός κράτους δεν έχει κοιμηθεί σε κελί φυλακής.

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο για εγκληματική συνωμοσία σε υπόθεση που, σύμφωνα με το δικαστήριο, αφορούσε σε σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2007, με κεφάλαια από τη Λιβύη και το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι, σε αντάλλαγμα για διπλωματικές χάρες.

Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αλλά ενδέχεται να αποφυλακιστεί με αναστολή πριν από τη λήξη της ποινής του. Σκοπεύει να ασκήσει έφεση, ενώ όπως έχει δηλώσει, δεν ελπίζει «σε καμία περίπτωση» να του δοθεί χάρη.

Η απόφαση

Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό την χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007. Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι αποκλείεται να συνέβη.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι είχε συνάψει μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο ανυπόληπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) ευνόησε, έναντι δωροδοκιών, την επιστροφή της Λιβύης στη διεθνή σκηνή και δεσμεύτηκε να απαλλάξει τον κουνιάδο του Καντάφι, τον Αμπντάλα Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στην επίθεση κατά αεροσκάφους που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους το 1989.

Ο Νικολά Σαρκοζί, είχε καταγγείλει την «υπερβολική έκταση της αιτούμενης ποινής», η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο «να καλύψει την αδυναμία των κατηγοριών». Δεν υπάρχουν «καμία απόδειξη», «τίποτα», «ούτε ένα λιβυκό σεντ», «ούτε η αρχή οποιασδήποτε χρηματοδότησης», είχε δηλώσει ο Σαρκοζί.

Τι περιμένει τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή La Sante

Ο Νικολά Σαρκοζί έχει περάσει από πολλές πόρτες που είναι κλειστές για τον μέσο Γάλλο πολίτη. Στις 21 Οκτωβρίου, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα βρίσκεται σε ένα δωμάτιο στο οποίο λίγοι θα ήθελαν να μπουν, αναφέρει το CNN.

Ο πρώην Γάλλος ηγέτης καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο για εγκληματική συνωμοσία σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με το δικαστήριο, αφορούσε σε ένα σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη σε αντάλλαγμα για διπλωματικές χάρες.

Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αλλά ενδέχεται να αποφυλακιστεί με αναστολή πριν από τη λήξη της ποινής του.

Ο πρώην πρόεδρος σκοπεύει να ασκήσει έφεση, ενώ αναμένεται να κρατηθεί σε κελί είτε σε απομόνωση είτε στη λεγόμενη «πτέρυγα VIP» του συγκροτήματος φυλακών La Santé στο Παρίσι, τη μοναδική φυλακή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η πτέρυγα αυτή προορίζεται για κρατούμενους που θεωρούνται ακατάλληλοι να βρίσκονται μεταξύ του γενικού πληθυσμού της φυλακής, συνήθως λόγω φόβων για την ασφάλειά τους. Μπορεί να είναι πολιτικοί, πρώην αστυνομικοί, μέλη ακροδεξιών οργανώσεων ή άτομα που έχουν σχέσεις με ισλαμιστικές τρομοκρατικές ομάδες, τονίζει το CNN.

Βρίσκεται απέναντι από ένα γηροκομείο σε μια κατοικημένη γειτονιά του 14ου διαμερίσματος του Παρισιού, η διακριτική παρουσία της La Santé προδίδεται μόνο από τις περιστασιακές σειρήνες που ακούγονται όταν μεταφέρονται οι κρατούμενοι προς και από το κτίριο.

Διαβόητοι πρώην κρατούμενοι

Τον τελευταίο ενάμιση αιώνα, τα τείχη της La Santé έχουν στερήσει την ελευθερία πολλών διάσημων Γάλλων.

Ένας από τους πιο καταζητούμενους τρομοκράτες του κόσμου στις δεκαετίες του 1970 και 1980, ο Ιλίτς Ραμίρεζ Σάντσεζ, γνωστός και ως «Κάρλος ο Τσακάλ», πέρασε κάποιο διάστημα στη La Santé, όπως και ο Ζακ Μεσρίν, ένας διαβόητος δολοφόνος και ληστής τραπεζών της δεκαετίας του 1970, του οποίου η εγκληματική καριέρα απεικονίστηκε σε μια ταινία του 2008 με πρωταγωνιστή τον Βενσάν Κασέλ. Ο Μεσρίν είναι επίσης γνωστός για την απόδρασή του από τα τείχη της La Santé.

Άλλοι γνωστοί κρατούμενοι περιλαμβάνουν τον Άλφρεντ Ντρέιφους, τον εβραίο στρατιωτικό διοικητή που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης Ντρέιφους στα τέλη του 19ου αιώνα, στην οποία ο αντισημιτισμός τον οδήγησε σε άδικη καταδίκη για προδοσία, και πιο πρόσφατα τον Αλεξάντρ Μπενάλα, βοηθό και πρώην σωματοφύλακα του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση μετά από βίντεο που τον έδειχνε να χτυπά διαδηλωτές των Κίτρινων Γιλέκων.

Ο Σαρκοζί δεν θα είναι καν ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που θα φυλακιστεί εκεί. Ο Μανουέλ Νοριέγκα, πρώην δικτάτορας του Παναμά, εξέτισε ποινή εκεί μετά την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αμερικανική εισβολή που τον ανέτρεψε.

«Το πρόβλημα είναι ο θόρυβος – Τη νύχτα ξεσπούν οι φωνές»

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Σαρκοζί δεν είναι ευχαριστημένος με την προοπτική να πάει φυλακή. «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή. Αλλά με το κεφάλι ψηλά. Είμαι αθώος», είπε μετά την ακροαματική διαδικασία, με φωνή γεμάτη οργή. «Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο», συνέχισε, με τη σύζυγό του, την τραγουδίστρια και μοντέλο Κάρλα Μπρουνί-Σαρκοζί, στο πλευρό του.

«Το πρόβλημα είναι ο θόρυβος». Όμως, πίσω από τα ψηλά τοίχους του, το La Santé δεν είναι μπουντρούμι.

Πρώην κρατούμενος στην πτέρυγα VIP της φυλακής αναφέρει ότι στην ουσία «πρόκειται περισσότερο για ένα ξενοδοχείο, παρά για μια φυλακή».

Χτισμένο το 1867, με μια χαρακτηριστική ακτινωτή διάταξη σχεδιασμένη για να δίνει στους κρατούμενους την αίσθηση ότι βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση, το σωφρονιστικό ίδρυμα υποβλήθηκε πρόσφατα σε ένα τετραετές πρόγραμμα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού, και άνοιξε ξανά τις πόρτες του το 2019.

Εάν ο Σαρκοζί φιλοξενηθεί στην πτέρυγα VIP, θα του παραχωρηθεί ένα από τα 18 πανομοιότυπα κελιά, το καθένα από τα οποία διαθέτει εστία μαγειρέματος, ψυγείο, τηλεόραση, ντους και τουαλέτα, καθώς και σταθερή τηλεφωνική γραμμή που επιτρέπει στους κρατούμενους να καλούν συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους αριθμούς.



Τα κελιά έχουν εμβαδόν εννέα τετραγωνικά μέτρα (περίπου 97 τετραγωνικά πόδια), δεν είναι μεγαλύτερα από τα κανονικά κελιά, αν και οι τρόφιμοι αυτής της ειδικής πτέρυγας δεν υποχρεούνται να μοιράζονται το κελί τους, συνήθως για λόγους ασφαλείας.

Ωστόσο η διαμονή εκεί δεν είναι καθόλου άνετη, όπως λένε όσοι την έχουν βιώσει. «Το πρόβλημα είναι ο θόρυβος», δήλωσε ο πρώην δημόσιος υπάλληλος και πολιτικός που κρατήθηκε για αρκετές εβδομάδες. «Τη νύχτα, σε ξυπνούν οι φωνές των ανθρώπων».

Ένας πρώην αστυνομικός που έδωσε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό περιέγραψε τις συνεχείς προσβολές που του φώναζαν οι κρατούμενοι από άλλες πτέρυγες όταν έμαθαν ότι είχε φτάσει ως τρόφιμος.

Είναι πολύ πιθανό ότι ο Σαρκοζί θα προσελκύσει παρόμοια προσοχή και πίσω από τα σίδερα. Και παρά την υπόσχεσή του να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του, η ελευθερία του μπορεί να φαίνεται πολύ μακρινή την πρώτη νύχτα που θα περάσει στη φυλακή.

«Ξέρεις πότε μπαίνεις», είπε ο Πάτρικ Μπαλκανί, πρώην δήμαρχος του Λεβαλουά-Περέ, βορειοδυτικά του Παρισιού για τη φυλακή La Santé, όπου εξέτισε ποινή αρκετών μηνών για φοροδιαφυγή πριν αποφυλακιστεί για λόγους υγείας. «Δεν ξέρεις πότε θα βγεις».

