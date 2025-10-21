Έναν μικροσκοπικό καρχαρία που εκπέμπει φως και ένα διάφανο καβούρι σε μέγεθος αμυγδάλου ανακάλυψαν Αυστραλοί ερευνητές μετά από αποστολή τους στα βάθη του ωκεανού.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2022 από επιστήμονες του Εθνικού Οργανισμού Επιστημών της Αυστραλίας (CSIRO), στην περιοχή Gascoyne Marine Park, περίπου 20 χιλιόμετρα ανοιχτά των δυτικών ακτών της χώρας.

Η Αυστραλία θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κέντρα βιοποικιλότητας στον πλανήτη, με πάνω από ένα εκατομμύριο διαφορετικά είδη, πολλά από τα οποία δεν απαντώνται πουθενά αλλού. Ωστόσο, μεγάλα τμήματα των θαλασσών της παραμένουν ανεξερεύνητα.

Ο «φωτεινός» καρχαρίας

Ανάμεσα στα εκατοντάδες δείγματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής βρίσκεται ο καρχαρίας West Australian Lantern Shark, ένα νέο είδος που μπορεί να φτάσει τα 40 εκατοστά και ζει σε βάθη άνω των 600 μέτρων.

«Οι καρχαρίες του είδους lantern είναι βιοφωταυγείς – παράγουν φως μέσω φωτοφόρων που βρίσκονται στην κοιλιά και στα πλευρά τους, απ’ όπου προέρχεται και το όνομά τους», εξήγησε ο ιχθυολόγος Δρ. Will White από το CSIRO.

Το «πορσελάνινο» καβούρι

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ένα νέο είδος πορσελάνινου καβουριού μήκους περίπου 1,5 εκατοστού, σε βάθος 122 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε αντίθεση με τα περισσότερα καβούρια, δεν χρησιμοποιεί τις δαγκάνες του για τροφή αλλά ειδικές τρίχες γύρω από το στόμα του, με τις οποίες φιλτράρει το νερό για να συλλάβει πλαγκτόν.

«Τα πορσελάνινα καβούρια είναι filter feeders – τρέφονται φιλτράροντας το νερό και συλλέγοντας μικροοργανισμούς όπως το πλαγκτόν», δήλωσε ο Δρ. Andrew Hosie, επιμελητής θαλάσσιας ζωολογίας του Μουσείου της Δυτικής Αυστραλίας.

Περισσότερα είδη υπό αναγνώριση

Μέχρι στιγμής, η αποστολή έχει οδηγήσει στην ταυτοποίηση περίπου 20 νέων ειδών, μεταξύ των οποίων και το χταπόδι Carnavon Flapjack, ένα κοκκινωπό πλάσμα μήκους περίπου 4 εκατοστών.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου 600 ακόμη είδη που συλλέχθηκαν δεν έχουν ακόμη περιγραφεί και κατονομαστεί επίσημα, καθώς η διαδικασία ταξινόμησης μπορεί να χρειαστεί χρόνια μέχρι να αποδειχθεί η μοναδικότητά τους.

