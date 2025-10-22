Την απόφαση του να κατεδαφίσει μέρος της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου για την κατασκευή μιας αίθουσας χορού, υπερασπίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι επικρίσεις για το έργο πληθαίνουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους ήχους από την ανακαίνιση «μουσική για τα αυτιά του», παρά τις αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι, «πιθανώς να ακούτε τον όμορφο ήχο των κατασκευών στο πίσω μέρος… Όταν ακούω αυτόν τον ήχο, μου θυμίζει χρήματα». Ο Τραμπ επενδύει 250 εκατομμύρια δολάρια για την ανέγερση μιας νέας αίθουσας χορού 8.360 τετραγωνικών μέτρων που θα φιλοξενεί πάρτι, κρατικές επισκέψεις και άλλες εκδηλώσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, από την έναρξη των έργων τη Δευτέρα, έχουν εκφραστεί πολλές επικρίσεις, ανάμεσά τους και από την, Χίλαρι Κλίντον. Επίσης, η πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος για τη Διατήρηση Ιστορικών Μνημείων, απέστειλε επιστολή στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου εκφράζοντας την «βαθιά ανησυχία» της για το έργο.

Η επιστολή ανέφερε ότι το μέγεθος της νέας κατασκευής θα «καλύψει ολόκληρο τον Λευκό Οίκο» και ενδέχεται να διαταράξει μόνιμα τον προσεκτικά ισχυρό κλασικό σχεδιασμό του κτιρίου, με τις δύο μικρότερες και χαμηλότερες πτέρυγες του ανατολικού και δυτικού τμήματος. Ζήτησε από τον Τραμπ να σταματήσει τα έργα κατεδάφισης και να προχωρήσει σε δημόσια αξιολόγηση του σχεδίου για την αίθουσα χορού.

Αξιωματούχοι του Τραμπ υποστήριξαν ότι η ανακαίνιση δεν θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους των ΗΠΑ και ότι δεν υπάρχει τίποτα ακατάλληλο στο να ζητούν ιδιωτικές δωρεές για τη χρηματοδότησή της.

Οι Δημοκρατικοί, μεταξύ των οποίων και η Κλίντον, έχουν επίσης κατακρίνει την ανακαίνιση, με την πρώην υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει μέσω του X ότι ο Λευκός Οίκος δεν είναι το σπίτι του Τραμπ, αλλά «το σπίτι σας. Και αυτός το καταστρέφει».

Από την κατασκευή του στο τέλος του 18ου αιώνα, ο Λευκός Οίκος έχει περάσει πολλές ανακαινίσεις και αποκαταστάσεις. Το 1948, ο τότε Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν είχε ξηλώσει το εσωτερικό του Λευκού Οίκου για να τον σώσει από την κατάρρευση, προσθέτοντας και ένα μπαλκόνι στην εξωτερική του πλευρά.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων, οι πρόεδροι προσέθεσαν πισίνες, αίθουσες μπόουλινγκ και άλλες προσθήκες, αν και οι επικριτές τονίζουν ότι οι αλλαγές του Τραμπ φαίνεται να είναι οι μεγαλύτερες εξωτερικές μετατροπές του Λευκού Οίκου εδώ και δεκαετίες.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν δηλώσει ότι το έργο δεν απαιτεί έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Κεφαλαίων, την υπηρεσία που εποπτεύει κατασκευές και ανακαινίσεις δημόσιων κτιρίων στην Ουάσιγκτον, η οποία προεδρεύεται από σύμβουλο του Τραμπ. Ωστόσο, ο πρώην πρόεδρος της επιτροπής, L. Preston Bryant Jr., δήλωσε στο Associated Press ότι οι προηγούμενες διοικήσεις είχαν συνεργαστεί στενά με την επιτροπή σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα, ξεκινώντας από μια «πρώιμη διαβούλευση» πριν αρχίσουν οι ανακαινίσεις.

