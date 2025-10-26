Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ, ως κυρίαρχο κράτος, θα καθορίσει μόνο του την πολιτική ασφαλείας και με ποιες ξένες δυνάμεις θα συνεργαστεί, στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα.

«Εμείς ελέγχουμε την ασφάλειά μας και έχουμε καταστήσει σαφές σε διεθνείς δυνάμεις πως το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες δυνάμεις είναι αποδεκτές για εμάς — και αυτός είναι ο τρόπος που ενεργούμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», είπε ο Νετανιάχου στην έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Πρόσθεσε ότι αυτή η θέση έχει γίνει αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας πως αυτό εκφράστηκε από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους τους τις τελευταίες ημέρες.

