Η παράταξη La Libertad Avanza (LLA) του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια στις ενδιάμεσες εκλογές της Αργεντινής, συγκεντρώνοντας 40,8% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο, έναντι 24,5% της περονιστικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Προηγείται μάλιστα ακόμη και στην επαρχία του Μπουένος Άιρες – προπύργιο των Περονιστών – με 41,5% έναντι 40,8%. Στις τοπικές εκλογές της 7ης Σεπτεμβρίου, η παράταξη LLA είχε ηττηθεί με διαφορά 14 μονάδων.

Argentinian President @JMilei receives hero’s welcome at election night bunker after massive midterms victory



LA LIBERTAD AVANZA!



pic.twitter.com/ZVgj5T3H0O October 27, 2025

Με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων, η La Libertad Avanza («Η Ελευθερία Προχωρά») προβλέπεται πως θα εξασφαλίσει 64 έδρες στη Βουλή έναντι 31 των Περονιστών, έκβαση που ισοδυναμεί με εμφατική νίκη του Μιλέι, αφού η παράταξή του μαζί με τους συμμάχους της χρειάζεται 86 ψήφους για να ελέγχει το 1/3 των εδρών και άρα να εμποδίζει την αντιπολίτευση να ξεπερνά τα βέτο του σε νόμους που ο πρόεδρος λέει πως θα απειλούσαν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή ήταν μια δοκιμασία για τον ακραίο φιλελεύθερο πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, καθώς θα έκριναν εάν στο δεύτερο μισό της θητείας του θα μπορούσε να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις υπέρ της ελεύθερης αγοράς και την πολιτική σκληρής λιτότητας.

Η προεδρική παράταξη κατάφερε όμως να αυξήσει την δύναμή της στο Κογκρέσο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στην κυβέρνηση Μιλέι και εξασφαλίζοντας την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα υποσχέθηκε μεγάλο πακέτο «διάσωσης» της οικονομίας της Αργεντινής αλλά απείλησε να υπαναχωρήσει σε περίπτωση εκλογικού πλήγματος για τον ομόλογό του.

