Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστη» την ανακοίνωση του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τη δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.

Μιλώντας τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, ο Τραμπ σχολίασε τη δημοσιοποίηση από τη ρωσική πλευρά, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, της επιτυχημένης τελικής δοκιμής του πυραύλου, σημειώνοντας ότι τέτοιες δηλώσεις δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση της διεθνούς έντασης.

«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας πως η προτεραιότητα πρέπει να είναι η ειρήνη και όχι η επίδειξη στρατιωτικής ισχύος.

«Αυτός ο πόλεμος, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μια εβδομάδα, σύντομα θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία μετά τη Μαλαισία.

Δράττοντας την ευκαιρία ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ- Ουν.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρατείνει, αν κριθεί αναγκαίο, την ασιατική του περιοδεία στο πλαίσιο της οποία σήμερα και αύριο θα βρεθεί στην Ιαπωνία και την Τετάρτη και Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποσχεθεί να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αλλά οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου έχουν σταματήσει παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Αμερικανού προέδρου.

Οι δυνάμεις της Ρωσίας κερδίζουν αργά αλλά σταθερά έδαφος στην Ουκρανία, σπάζοντας τις άμυνες του Κιέβου σε δαπανηρές μάχες.

cnn.gr