Αποκαλύψεις από εσωτερικό κυβερνητικό έγγραφο, έφερε στο φως η Politico, για τα σχέδια της Γερμανικής Κυβέρνησης που έθεσε ως στόχο να δημιουργήσει τον πιο ισχυρό στρατό στην Ευρώπη. Η λίστα των αγορών εκτείνεται σε ξηρά, αέρα, θάλασσα, διάστημα και κυβερνοχώρο με στόχο την εγχώρια αμυντική βιομηχανία

Πέντε μήνες μετά τη δήλωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι η Γερμανία θα διαθέσει «όλους τους αναγκαίους πόρους» ώστε να αποκτήσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης, αποκαλύπτεται η πιο φιλόδοξη αναθεώρηση της γερμανικής άμυνας των τελευταίων δεκαετιών.

Το έγγραφο 39 σελίδων, αποκαλύπτει ότι ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει αγορές ύψους 377 δισ. Ευρώ, με επίκεντρο την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Το σχέδιο αποτελεί τον οδικό χάρτη της Bundeswehr έως το 2035, με περίπου 320 νέα προγράμματα οπλισμού και εξοπλισμού. Από αυτά, τα 178 έχουν ήδη συγκεκριμένους αναδόχους, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο σχεδιασμού.

Ενίσχυση της Rheinmetall και της εγχώριας παραγωγής

Η Rheinmetall αναδεικνύεται ως ο μεγάλος ωφελημένος, με 53 επιμέρους συμβάσεις αξίας άνω των 88 δισ. ευρώ. Από αυτά, 32 δισ. αφορούν απευθείας τη μητρική εταιρεία, ενώ 56 δισ. προορίζονται για θυγατρικές και κοινοπραξίες όπως τα τεθωρακισμένα Puma και Boxer. Το σχέδιο προβλέπει την παραγωγή 687 Puma, εκ των οποίων 662 μάχης και 25 εκπαιδευτικά, μέχρι το 2035.

Δεύτερος σημαντικός πυλώνας είναι η Diehl Defence, με 21 προγράμματα ύψους 17,3 δισ. ευρώ, κυρίως για το σύστημα IRIS-T, που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της γερμανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Προβλέπεται η αγορά 14 πλήρων συστημάτων IRIS-T SLM, 396 πυραύλων μέσου βεληνεκούς και 300 μικρού βεληνεκούς, συνολικής αξίας περίπου 4,2 δισ. ευρώ.

Δορυφόροι, drones και κυβερνοάμυνα

Η Γερμανία ενισχύει και τις διαστημικές της δυνατότητες, με 14 δισ. ευρώ σε προγράμματα δορυφόρων, περιλαμβανομένου ενός αστερισμού χαμηλής τροχιάς αξίας 9,5 δισ. για ασφαλή επικοινωνία στρατευμάτων.

Παράλληλα, προβλέπονται:

Επέκταση του στόλου των Heron TP (σε συνεργασία με το Ισραήλ) με νέα πυρομαχικά ύψους 100 εκατ.

Απόκτηση 12 τακτικών LUNA NG drones αξίας 1,6 δισ.

Προμήθεια τεσσάρων uMAWS ναυτικών drones αξίας 675 εκατ. ευρώ.

Η δαπάνη εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους για την «ασφάλεια στο διάστημα», ύψους 35 δισ. ευρώ.

Οι αγορές από τις ΗΠΑ

Αν και λιγότερο από το 5% του προγράμματος αφορά ξένους προμηθευτές, οι αμερικανικές αγορές παραμένουν καθοριστικές.

Η Γερμανία σκοπεύει να αγοράσει 15 επιπλέον F-35 αξίας 2,5 δισ. ευρώ, 400 πυραύλους Tomahawk (1,15 δισ.) και τρεις εκτοξευτές Typhon (220 εκατ.), αποκτώντας έτσι δυνατότητα πλήγματος έως 2.000 χλμ.

Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας P-8A Poseidon ύψους 1,8 δισ. ευρώ, όλα μέσω του συστήματος Foreign Military Sales των ΗΠΑ.

Οι αγορές αυτές εξασφαλίζουν τη διατήρηση της πυρηνικής διασποράς του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν την εξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία και συντήρηση.

Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο

Το πρόγραμμα συμπίπτει με τη στρατηγική της κυβέρνησης Μερτς να εξαιρέσει τις αμυντικές δαπάνες από το «φρένο χρέους» του Συντάγματος, ώστε να διασφαλιστεί πολυετής και σταθερή ροή χρηματοδότησης πέραν του ειδικού ταμείου των 100 δισ. ευρώ που είχε θεσπιστεί επί Σολτς.

Τα επιμέρους προγράμματα θα εγκρίνονται σε δόσεις από την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Bundestag, καθώς κάθε προμήθεια άνω των 25 εκατ. ευρώ απαιτεί κοινοβουλευτική έγκριση.

Η φιλόδοξη λίστα των 377 δισ. ευρώ σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη ανασυγκρότηση της Bundeswehr από τον Ψυχρό Πόλεμο, επιχειρώντας να επανατοποθετήσει τη Γερμανία ως κορυφαία στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης — με επίκεντρο τη δική της βιομηχανική ισχύ.

