Σάλος έχει ξεσπάσει στο Περού μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που δείχνει τη βουλευτή Λουσίντα Βάσκεζ να δέχεται περιποίηση νυχιών από βοηθό της μέσα στο γραφείο της στο Κογκρέσο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και πολιτική κατακραυγή.

Για «κατακριτέο» γεγονός έκανε ο πρόεδρος του Κογκρέσου του Περού Φερνάντο Ροσπιλιόσι, και ζήτησε την τιμωρία της.

#LOÚLTIMO Congresista de Juntos Por el Perú, antes Perú Libre, Lucinda Vasquez, obliga a que su trabajador le corte las uñas de los PIES y le cocine dentro del mismo CONGRESO.

Ο Ροσπιλιόσι, από το κόμμα Λαϊκή Δύναμη, δήλωσε ότι πρόκειται για «εξευτελισμό» των εργαζομένων του Κογκρέσου να τους ανατίθενται τέτοιου είδους εργασίες που «δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά τους» και κάλεσε την επιτροπή δεοντολογίας του Κογκρέσου να επιβάλει κυρώσεις στη Βάσκεζ.

¡INDIGNANTE!

La congresista Lucinda Vásquez usa a su asesor para hacerle el pedicure en su propio despacho del Congreso, humillando a su trabajador.

Y no solo eso: también manda a sus asesores a cocinarle en su casa, en horario de trabajo y pagados con dinero del Estado.

Y no solo eso: también manda a sus asesores a cocinarle en su casa, en horario de trabajo y pagados con dinero del Estado.

«Αυτό που συνέβη είναι κατακριτέο, δεν πρέπει να συμβαίνει στο Κογκρέσο, εκείνοι που διαπράττουν τέτοιου είδους πράξεις πρέπει να τιμωρούνται. Ελπίζω ότι η επιτροπή δεοντολογίας θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα», δήλωσε ο Ροσπιλιόσι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας Ελβις Βεργκάρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ζητήσει αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος της Βάσκεζ στις 3 Νοεμβρίου.

