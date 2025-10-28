Σάλος έχει ξεσπάσει στο Περού μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που δείχνει τη βουλευτή Λουσίντα Βάσκεζ να δέχεται περιποίηση νυχιών από βοηθό της μέσα στο γραφείο της στο Κογκρέσο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και πολιτική κατακραυγή.
Για «κατακριτέο» γεγονός έκανε ο πρόεδρος του Κογκρέσου του Περού Φερνάντο Ροσπιλιόσι, και ζήτησε την τιμωρία της.
Ο Ροσπιλιόσι, από το κόμμα Λαϊκή Δύναμη, δήλωσε ότι πρόκειται για «εξευτελισμό» των εργαζομένων του Κογκρέσου να τους ανατίθενται τέτοιου είδους εργασίες που «δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά τους» και κάλεσε την επιτροπή δεοντολογίας του Κογκρέσου να επιβάλει κυρώσεις στη Βάσκεζ.
«Αυτό που συνέβη είναι κατακριτέο, δεν πρέπει να συμβαίνει στο Κογκρέσο, εκείνοι που διαπράττουν τέτοιου είδους πράξεις πρέπει να τιμωρούνται. Ελπίζω ότι η επιτροπή δεοντολογίας θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα», δήλωσε ο Ροσπιλιόσι σε συνέντευξη Τύπου.
Ο πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας Ελβις Βεργκάρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ζητήσει αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος της Βάσκεζ στις 3 Νοεμβρίου.