Εντολή για να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παντάγωνο.

Ενόψει της συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις (βλ. Ρωσία) προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει.

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία πυρηνική δοκιμή των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1992, στο πεδίο δοκιμών της Νεβάδα. Η δοκιμή είχε την κωδική ονομασία “Divider” και ήταν μέρος του προγράμματος υπογείων πυρηνικών εκρήξεων που οι ΗΠΑ διεξήγαγαν από το 1945 (ξεκινώντας με το «Trinity» στο Νέο Μεξικό). Οι πυρηνικές δοκιμές παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την απόδοση των νέων όπλων αλλά και για το κατά πόσο τα παλαιότερα συστήματα παραμένουν λειτουργικά.

Το 1992, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ανακοίνωσε μορατόριουμ (αναστολή) των δοκιμών, εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς πίεσης για πυρηνικό αφοπλισμό μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Οι ΗΠΑ υποστήριξαν τη δημιουργία της συνθήκης το 1996, η οποία απαγορεύει όλες τις πυρηνικές εκρήξεις. Αν και δεν την έχουν επικυρώσει, τηρούν στην πράξη τη δέσμευσή της.

Από το 1995, οι ΗΠΑ εφαρμόζουν το “Stockpile Stewardship Program”, που τους επιτρέπει να διατηρούν και να εκσυγχρονίζουν τα πυρηνικά όπλα χωρίς δοκιμές, χρησιμοποιώντας προηγμένη προσομοίωση σε υπερυπολογιστές και εργαστηριακά πειράματα.

Συνολικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν 1.032 πυρηνικές δοκιμές μεταξύ 1945 και 1992, περισσότερες από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο.

protothema.gr