Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, κατά την οποία εκλάπησαν οκτώ κοσμήματα του γαλλικού στέμματος αξίας 88 εκατ. ευρώ, τα οποία παραμένουν άφαντα.

Οι κατηγορούμενοι, 34 και 39 ετών, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής ομάδας, ενώ σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού «αναγνώρισαν εν μέρει τα γεγονότα». Η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω ίχνων DNA που βρέθηκαν στα σκούτερ διαφυγής, ενώ η έρευνα για την ενδεχόμενη ύπαρξη συνεργών ή ηθικού αυτουργού συνεχίζεται.

Οι δικηγόροι του ενός εκ των κατηγορουμένων, δήλωσαν ότι «υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στον χαρακτήρα αυτής της υπόθεσης και την εντελώς συνηθισμένη προσωπικότητα του πελάτη μας», τονίζοντας την ανάγκη «του απόλυτου σεβασμού του απορρήτου της έρευνας και της ανάκρισης», σύμφωνα με τη Le Monde.

«Αναγνώρισαν εν μέρει τα γεγονότα»

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, ανέφερε ότι οι δύο άνδρες «αναγνώρισαν εν μέρει τα γεγονότα». Σύμφωνα με την ίδια, θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί που εισέβαλαν στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα και αφαίρεσαν τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, σε μια ληστεία που διήρκεσε λιγότερο από οκτώ λεπτά.

Ο πρώτος ύποπτος, 34 ετών και αλγερινής υπηκοότητας, συνελήφθη το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο Ρουασί – Σαρλ ντε Γκολ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αλγερία χωρίς εισιτήριο επιστροφής. Ο δεύτερος, 39 ετών, συνελήφθη μισή ώρα αργότερα κοντά στο σπίτι του στο Ομπερβιλιέ, προάστιο του Παρισιού.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες χάρη σε ίχνη DNA που εντοπίστηκαν σε ένα από τα σκούτερ που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή. Ο 34χρονος, κάτοικος Γαλλίας από το 2010, ήταν ήδη γνωστός στις αρχές για παραβάσεις του ΚΟΚ και μία καταδίκη για κλοπή.

Ο 39χρονος, επίσης κάτοικος Ομπερβιλιέ, δήλωσε ότι εργάζεται παράνομα ως οδηγός ταξί, ενώ στο παρελθόν είχε δουλέψει και ως διανομέας. Είχε καταδικαστεί για διακεκριμένες κλοπές το 2008 και το 2014, ενώ τελεί υπό δικαστικό έλεγχο για άλλη υπόθεση που θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο. Το DNA του εντοπίστηκε σε σπασμένες προθήκες και αντικείμενα που εγκατέλειψαν οι δράστες στη διαφυγή τους.

Οκτώ κοσμήματα αξίας 88 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, οι δράστες απέσπασαν οκτώ κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. «Τα κοσμήματα αυτά είναι πλέον απολύτως αδύνατον να πωληθούν», τόνισε η Μπεκό, επισημαίνοντας ότι «όποιος τα αγοράσει θα καταστεί ένοχος αποδοχής προϊόντων εγκλήματος».

Οι αστυνομικοί ερευνούν εάν υπήρχε ευρύτερο κύκλωμα ή ενδεχόμενος ηθικός αυτουργός. Μέχρι στιγμής, έχει ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα η συμμετοχή τεσσάρων δραστών, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εσωτερικής συνέργειας στο μουσείο.

Η κινηματογραφική ληστεία

Η ληστεία σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, γύρω στις 9:30 το πρωί. Τα μέλη της συμμορίας στάθμευσαν ένα ανυψωτικό όχημα στην αποβάθρα Φρανσουά Μιτεράν, κάτω από το μουσείο, και δύο από αυτούς, με καλυμμένα πρόσωπα, ανέβηκαν με πλατφόρμα στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα. Με τροχούς έσπασαν ένα παράθυρο και τις προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα, και διέφυγαν πάνω σε δύο σκούτερ. Η ληστεία ολοκληρώθηκε μέσα σε οκτώ λεπτά.

Κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες εγκατέλειψαν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο υπέστη ζημιές. «Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, εξέφρασε την ανησυχία της για τη δυσκολία της αποκατάστασής του», δήλωσε η εισαγγελέας.

Μαζική έρευνα με πάνω από 100 αστυνομικούς

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί συμμετέχουν στην έρευνα, ενώ έχουν συλλεγεί πάνω από 150 δείγματα DNA και αποτυπώματα από τον χώρο του μουσείου και τις κατ’ οίκον έρευνες.

Παρά τις συλλήψεις, τα πολύτιμα κοσμήματα παραμένουν άφαντα, με την εισαγγελέα να εκφράζει την ελπίδα ότι θα επιστραφούν «στο Μουσείο του Λούβρου και, ευρύτερα, στο έθνος».

