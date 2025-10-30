Τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Νικολά Σαρκοζί, επισκέφθηκε στη φυλακή Λα Σαντέ το βράδυ της Τετάρτης (29/10) ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, Ζεράλντ Νταρμανέν, με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις.

Ο Νταρμανέν επισκέφθηκε στον Σαρκοζί στην φυλακή

Η συνάντηση, που διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, πραγματοποιήθηκε παρουσία του διευθυντή της φυλακής, σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV και της Le Figaro. Ο Σαρκοζί κρατείται σε απομόνωση από τις 21 Οκτωβρίου, μετά την έναρξη εκτέλεσης της ποινής του, καθώς έχει καταδικαστεί σε πενταετή φυλάκιση για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας από το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης.

Μετά τη συνάντηση με τον πρώην αρχηγό του κράτους, ο Νταρμανέν συνομίλησε με σωφρονιστικούς υπαλλήλους, με επίκεντρο την ασφάλεια και τις συνθήκες κράτησης του Σαρκοζί. Ο ίδιος είχε δηλώσει προηγουμένως στο France Inter ότι ως υπουργός Δικαιοσύνης «θα τον απασχολούν οι συνθήκες ασφαλείας» του πρώην προέδρου, υπογραμμίζοντας πως η επίσκεψή του δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, αλλά εμπίπτει στα καθήκοντά του για την εποπτεία των φυλακών.

Αντιδράσεις για την επίσκεψη

Η επίσκεψη, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Υποστηρικτές του Σαρκοζί χαιρέτισαν την πρωτοβουλία ως ένδειξη σεβασμού προς έναν πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αντίθετα, μερίδα της πολιτικής τάξης και του δικαστικού σώματος κατηγόρησε τον υπουργό ότι παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Ρεμί Χεϊτς, εξέφρασε δημόσια την ανησυχία του, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια επίσκεψη μπορεί να θεωρηθεί ως παρέμβαση στη δικαιοσύνη και να επηρεάσει την κοινή γνώμη ενόψει των επερχόμενων δικαστικών εξελίξεων στην υπόθεση.

Η επίσκεψη του Νταρμανέν στη φυλακή αν και παρουσιάστηκε ως θεσμική κίνηση, μετετράπη σε πολιτικό ζήτημα στη Γαλλία.

Yπενθυμίζεται επίσης ότι η αριστερά είχε επίσης επικρίνει το γεγονός ότι ο Σαρκοζί δέχθηκε επίσκεψη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, λίγες ημέρες πριν από τη φυλάκισή του. Ήταν «φυσιολογικό», «από ανθρώπινη άποψη», να δεχθεί τον προκάτοχό του, δικαιολόγησε ο Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι «ήταν πάντα πολύ σαφής στις δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το ποινικό δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Κρίθηκε ένοχος για το ότι επέτρεψε εν γνώσει του στους συνεργάτες του Κλοντ Γκεάν και Μπρίς Ορτεφέ να συναντηθούν στην Τρίπολη της Λιβύης με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι για να συζητήσουν την χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007. Ο πρώην αρχηγός του κράτους έχει ασκήσει έφεση και εμμένει στην αθωότητά του.

