Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 αγνοούνται στη δυτική Κένυα, έπειτα από κατολίσθηση που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών Κιπτσούμπα Μουρκόμεν.

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ανεστάλησαν προσωρινά, ωστόσο θα συνεχιστούν την Κυριακή, καθώς οι διασώστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις πληγείσες περιοχές λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων και των αποκλεισμών.

At least 10 people are feared dead and several houses destroyed following a devastating landslide that struck Chesongoch, Elgeyo Marakwet, last night.



The tragedy occurred after the Enoow River burst its banks due to heavy rains, sweeping through homes and leaving a trail of… pic.twitter.com/yHXpPKkULj November 1, 2025

«Καλούμε τους πολίτες που ζουν κοντά σε ποτάμια με εποχική ροή ή σε περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις να μετακινηθούν σε πιο ασφαλή μέρη», ανέφερε ο Μουρκόμεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πέραν των θυμάτων και των αγνοουμένων, 25 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην πόλη Ελντορέτ, στη δυτική Κένυα, για νοσηλεία.

We continue to work in Chesongoch, Elgeyo Marakwet, supporting those affected by the landslide and flash floods.



Access remains a challenge, but our teams are on the ground ensuring those injured and displaced receive the help they need. pic.twitter.com/0EY6NROcNO November 1, 2025

Ο Κενυατικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε αεροφωτογραφίες που δείχνουν εκτεταμένες κατολισθήσεις και κατεστραμμένα σπίτια, ανακοινώνοντας ότι συντονίζει τις επιχειρήσεις διάσωσης μαζί με τις κυβερνητικές αρχές. «Η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές παραμένει δύσκολη, αλλά οι ομάδες μας βρίσκονται στο πεδίο προσφέροντας βοήθεια στους τραυματίες και τους εκτοπισμένους», ανέφερε η οργάνωση.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Chesongoch της επαρχίας Elgeyo Marakwet, όπου ο ποταμός Enoow υπερχείλισε παρασύροντας σπίτια και οχήματα.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πέρυσι, η εποχή των βροχών, επιδεινωμένη από το φαινόμενο Ελ Νίνιο, είχε προκαλέσει δεκάδες θανάτους στην Κένυα και στις γειτονικές χώρες Τανζανία, Αιθιοπία και Ουγκάντα.

