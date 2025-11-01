Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 αγνοούνται στη δυτική Κένυα, έπειτα από κατολίσθηση που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών Κιπτσούμπα Μουρκόμεν.
Ο υπουργός ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ανεστάλησαν προσωρινά, ωστόσο θα συνεχιστούν την Κυριακή, καθώς οι διασώστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις πληγείσες περιοχές λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων και των αποκλεισμών.
«Καλούμε τους πολίτες που ζουν κοντά σε ποτάμια με εποχική ροή ή σε περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις να μετακινηθούν σε πιο ασφαλή μέρη», ανέφερε ο Μουρκόμεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Πέραν των θυμάτων και των αγνοουμένων, 25 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην πόλη Ελντορέτ, στη δυτική Κένυα, για νοσηλεία.
Ο Κενυατικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε αεροφωτογραφίες που δείχνουν εκτεταμένες κατολισθήσεις και κατεστραμμένα σπίτια, ανακοινώνοντας ότι συντονίζει τις επιχειρήσεις διάσωσης μαζί με τις κυβερνητικές αρχές. «Η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές παραμένει δύσκολη, αλλά οι ομάδες μας βρίσκονται στο πεδίο προσφέροντας βοήθεια στους τραυματίες και τους εκτοπισμένους», ανέφερε η οργάνωση.
Η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Chesongoch της επαρχίας Elgeyo Marakwet, όπου ο ποταμός Enoow υπερχείλισε παρασύροντας σπίτια και οχήματα.
Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πέρυσι, η εποχή των βροχών, επιδεινωμένη από το φαινόμενο Ελ Νίνιο, είχε προκαλέσει δεκάδες θανάτους στην Κένυα και στις γειτονικές χώρες Τανζανία, Αιθιοπία και Ουγκάντα.