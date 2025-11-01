Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο εγκαινιάστηκε το Σάββατο στην Γκίζα, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του μεγαλύτερου αρχαιολογικού μουσείου στον κόσμο, αφιερωμένου στον φαραωνικό πολιτισμό και την ιστορία της Αιγύπτου που εκτείνεται σε περισσότερα από 7.000 χρόνια.

Η λαμπρή τελετή πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, παρουσία αρχηγών κρατών και υψηλών προσκεκλημένων, όπως ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ και ο διάδοχος του θρόνου του Ομάν, πρίγκιπας Σαγιέντ Θαγιαζίν μπιν Χάιθαμ αλ-Σαΐντ. Στην τελετή παρέστη και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Οι ηγέτες φωτογραφήθηκαν μπροστά από τη χαρακτηριστική γυάλινη πρόσοψη του μουσείου, ενώ εντυπωσιακά πλάνα από αέρος ανέδειξαν τη μεγαλοπρέπεια του νέου πολιτιστικού συγκροτήματος που δεσπόζει με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας.

Ο πρόεδρος αλ Σίσι χαρακτήρισε το μουσείο «ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του παρόντος και του μέλλοντος της Αιγύπτου», εγκαινιάζοντας ένα φαραωνικό έργο που χρειάστηκε σχεδόν τρεις δεκαετίες για να ολοκληρωθεί. Η αρχική ιδέα διατυπώθηκε το 1992, οι εργασίες άρχισαν το 2005, αλλά καθυστέρησαν λόγω οικονομικών κρίσεων, της πολιτικής αστάθειας μετά το 2011 και της πανδημίας.

The brand New Egyptian Museum Grand Opening going on right now and it’s magnificent 🇪🇬I 🧡 Egypt pic.twitter.com/cZldhkRJ5c November 1, 2025

Ένα μουσείο-ορόσημο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Με έκταση 500.000 τ.μ., το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό. Τα 100.000 εκθέματά του καλύπτουν την αιγυπτιακή ιστορία από την προδυναστική εποχή έως τη ρωμαϊκή περίοδο.

Στην είσοδο δεσπόζει το άγαλμα του Ραμσή Β΄ ύψους 11 μέτρων, μεταφερμένο από το κέντρο του Καΐρου, ενώ κοντά του εκτίθεται ένας αιωρούμενος οβελίσκος 16 μέτρων και η ταφική βάρκα του Χέοπα. Το κεντρικό αίθριο κοσμείται από μια μνημειώδη σκάλα με αγάλματα φαραώ που οδηγεί σε πανοραμική θέα των πυραμίδων.

Grand Egyptian Museum Inaugurated in Giza #2 0111025 pic.twitter.com/5xBB31ILeG — john l (@Maeestro) November 1, 2025

Η πλήρης έκθεση του Τουταγχαμών

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται ολόκληρη η συλλογή των 5.000 θησαυρών του Τουταγχαμών, συμπεριλαμβανομένης της χρυσής μάσκας, του θρόνου, των κοσμημάτων και των τελετουργικών όπλων. Τα αντικείμενα έχουν αποκατασταθεί από Αιγύπτιους συντηρητές και εκτίθενται ολόκληρα για πρώτη φορά από το 1922, όταν ανακαλύφθηκε ο τάφος του από τον Χάουαρντ Κάρτερ.

Αρχιτεκτονική υπεροχή και τεχνολογική καινοτομία

Το έργο σχεδιάστηκε από το γραφείο Heneghan Peng Architects (Δουβλίνο) και συνδυάζει μοντέρνα αρχιτεκτονική με αρχαίο συμβολισμό. Οι πυραμιδικές γραμμές, οι αλαβάστρινες προσόψεις με χαραγμένα ιερογλυφικά και οι τεράστιες εκθεσιακές αίθουσες δημιουργούν ένα περιβάλλον που αποτυπώνει τη δύναμη και την ιερότητα του φαραωνικού πολιτισμού.

Το εσωτερικό του μουσείου διαθέτει σύγχρονα συστήματα φωτισμού, ελέγχου κλίματος και εικονικής πραγματικότητας, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη μουσειακή εμπειρία.

Εθνικό σύμβολο και όραμα για το μέλλον

Με κόστος 1,2 δισ. δολαρίων, το μουσείο αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτιστική επένδυση στη σύγχρονη ιστορία της Αιγύπτου. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα προσελκύει έως 8 εκατ. επισκέπτες ετησίως, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναζωογόνηση του τουρισμού και την ενίσχυση της οικονομίας.

Για τους Αιγυπτίους, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο είναι πέρα από ένα μνημείο πολιτισμού: είναι σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας και δήλωση πολιτιστικής αυτοπεποίθησης, που συνδέει το παρελθόν των Φαραώ με τις φιλοδοξίες της σύγχρονης Αιγύπτου.