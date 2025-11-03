Ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν πρωτοτύπησε καθώς επέλεξε να κάνει δώρο Lego στον Αιγύπτιο ομόλογό του με αφορμή τα εγκαίνια του Μεγάλου Μουσείου της Αιγύπτου, στην Γκίζα, το Σάββατο.

Ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν επέλεξε τα Lego, ένα από αγαπημένο παιχνίδι απανταχού σε όλη την υφήλιο, για τον Μπαντρ Αμπντελάτι. Του προσέφερε σε έκδοση Lego, την Πυραμίδα της Γκίζας.

Η εικόνα από την ανταλλαγή των δώρων έκανε το γύρο του διαδικτύου με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του για το δώρο.

Η ανάρτηση του Δανού ΥΠΕΞ

Ο Δανός υπουργός από την πλευρά του έγραψε: «Δεν είναι πληρωμένη διαφήμιση», έγραψε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν με ένα γελαστό emoji. «Αλλά το Lego είναι πάντα ένα δημοφιλές δώρο σε όλο τον κόσμο. Ο Αιγύπτιος συνάδελφός μου, Μπατρ Αμπντελάτι, ενθουσιάστηκε με το μεγάλο σετ Lego της πυραμίδας της Γκίζας. Σκέφτηκα ότι ήταν ένα κατάλληλο δώρο για την ημέρα που το @grandegyptianmuseum άνοιξε επίσημα τις πόρτες του για πρώτη φορά», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τον περιχαρή Αμπντελάτι που κρατά στο χέρι του τη μεγάλη συσκευασία.

Iefimerida.gr