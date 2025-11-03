Ένας εργάτης νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι έπειτα από τη μερική κατάρρευση μεσαιωνικού πύργου που βρισκόταν υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Ρώμης, κοντά στο Κολοσσαίο, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Μάλιστα, μετά την αρχική κατάρρευση, ακολούθησε μία δεύτερη, με πυκνή σκόνη να καλύπτει την περιοχή. Ένας άλλος εργάτης εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, αλλά σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχει τις αισθήσεις του.

Δύο ακόμη εργάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Οι Αρχές απέκλεισαν την κυκλοφορία στην περιοχή για να διευκολύνουν την επιχείρηση διάσωσης, η οποία συνεχίζεται με τη βοήθεια πυροσβεστών και ειδικών οχημάτων.

Δείτε βίντεο:

Crolla parte della Torre dei Conti ai Fori, grave un operaio. L'edificio nel centro della capitale era in ristrutturazione #ANSA https://t.co/9Itj9O7lVd pic.twitter.com/egmdIWg75U — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 3, 2025

Οι Αρχές εξετάζουν τις αιτίες της κατάρρευσης, με την Εισαγγελία της Ρώμης να έχει ανοίξει έρευνα για το περιστατικό.

