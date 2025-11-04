Η Νέα Υόρκη μετρά αντίστροφα για τις κρίσιμες δημοτικές εκλογές, με τον 34χρονο Ζοχράν Μαμντάνι να αναδεικνύεται ως το φαβορί και να βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια ιστορική νίκη, καθώς, σύμφωνα με το POLITICO, ενδέχεται να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος και ο νεότερος δήμαρχος της πόλης εδώ και έναν αιώνα.

Ο Τραμπ απειλεί με περιορισμό της Ομοσπονδιακής Χρηματοδότησης αν κερδίσει ο Μαντάνι

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να περιορίσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τη Νέα Υόρκη εάν ο Δημοκρατικός υποψήφιος, Ζόραν Μαμντάνι, κερδίσει τις δημοτικές εκλογές της πόλης. Ο Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ανέφερε πως αν εκλεγεί ο Μαντάνι, θα είναι «εξαιρετικά απίθανο» να συμβάλει σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση εκτός από το ελάχιστο απαιτούμενο από τη νομοθεσία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν φαβορί τον Μαμντάνι

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Μαμντάνι να προηγείται του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος υποψήφιος μετά την ήττα του από τον Μαμντάνι στις Δημοκρατικές προκριματικές εκλογές. Αντιπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Κερτς Σλιουά, επίσης συμμετέχει στον αγώνα, αν και οι Ρεπουμπλικανοί ισχυρίζονται πως η ψήφος υπέρ του Σλιουά θα ενισχύσει ουσιαστικά τον Μαντάνι.

Κάλεσμα Τραμπ στους υποστηρικτές του να ψηφίσουν Κουόμο και «πυρά» κατά Μαμντάνι

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του, κάλεσε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν υπέρ του Κουόμο, χαρακτηρίζοντας την ψήφο στον πρώην κυβερνήτη ως τη «μόνη επιλογή», παρά τις αμφιβολίες που υπάρχουν για το πολιτικό του παρελθόν και την αμφιλεγόμενη παραίτησή του λόγω καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Τραμπ δεν δίστασε να επιτεθεί με σφοδρότητα στην υποψηφιότητα του Μαντάνι, χαρακτηρίζοντας τον αυτοπροσδιοριζόμενο δημοκρατικό σοσιαλιστή ως «κομμουνιστή», ενώ παράλληλα τον κατηγόρησε για ακραίες θέσεις, όπως την έντονη κριτική στην πολιτική του Ισραήλ και την υποστήριξή του προς τους Παλαιστινίους.

Η εντυπωσιακή προκριματική νίκη του Μαμντάνι

Ο Ζόραν Μαντάνι, βουλευτής στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης και γεννημένος στην Ουγκάντα, κέρδισε την προκριματική αναμέτρηση τον Ιούνιο με μια εντυπωσιακή νίκη, ανατρέποντας τις προσδοκίες πολλών αναλυτών. Ο ίδιος προτείνει αύξηση της φορολογίας για τους πλουσιότερους κατοίκους της Νέας Υόρκης, αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων και την αναστολή των ενοικίων σε σταθερές κατοικίες, ενώ παράλληλα προωθεί την κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών.

Ενθουσιασμός και ανησυχία για το ενδεχόμενο εκλογής Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Ο Μαμντάνι, πολιτικός και πρώην ράπερ, έχει καταφέρει να υπερκεράσει ισχυρούς αντιπάλους για να διεκδικήσει το αξίωμα του δημάρχου της Νέας Υόρκης. Από την εντυπωσιακή του νίκη στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, ο οποίος υπερίσχυσε του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, ο οποίος κατεβαίνει τώρα ως ανεξάρτητος υποψήφιος με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, έχει καταφέρει να προκαλέσει έντονο πολιτικό θόρυβο.

Οι θέσεις του για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αστυνομική μεταρρύθμιση και την οικονομική ισότητα έχουν προκαλέσει τόσο ενθουσιασμό όσο και ανησυχία, κυρίως στους συντηρητικούς και τους πιο μετριοπαθείς κύκλους του Δημοκρατικού Κόμματος. Αν και οι αντιδράσεις είναι μοιρασμένες, το γεγονός ότι έχει καταφέρει να ενεργοποιήσει τη βάση των απογοητευμένων ψηφοφόρων του κόμματος, τον έχει αναδείξει σε ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά πρόσωπα της πόλης.

Ζοχράν Μαμντάνι: Ένας ριζοσπαστικός υποψήφιος με τολμηρές θέσεις

Ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει επιδείξει εξαιρετική υπομονή και πολιτική διορατικότητα στην πορεία του προς τη δημαρχία. Παρά την αρχική έλλειψη στήριξης από τα «μεγάλα ονόματα» του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως η κυβερνήτρια Κάθι Χόχουλ και ο ηγέτης της μειοψηφίας Χακίμ Τζέφρις, κατάφερε να κερδίσει την υποστήριξή τους και να εδραιώσει τη θέση του. Αυτή η πολιτική στροφή αποδεικνύει ότι ο Μαμντάνι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με όλους, χωρίς να θέτει αυστηρές προϋποθέσεις, κάτι που τον καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτο στην πολιτική του στρατηγική.

Ζοχράν Μαμντάνι



Όμως, το παρελθόν του έχει γίνει αντικείμενο εντατικής έρευνας, με την αντιπολίτευση να προσπαθεί να βρει αδύναμα σημεία και «βρώμικα μυστικά» που μπορεί να αμαυρώσουν την πολιτική του πορεία. Οι αναφορές στην οικογενειακή του περιουσία στην Ουγκάντα και οι παλαιότερες φωτογραφίες του με αμφιλεγόμενα πρόσωπα προκαλούν ανησυχίες, ενώ οι θέσεις του για ζητήματα όπως η αποποινικοποίηση της σεξεργασίας και η αντιμετώπιση της αστυνομικής βίας έχουν αναδείξει τον Μαμντάνι σε μια πολιτική προσωπικότητα με έντονα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά.

Η πολιτική στροφή του Μαμντάνι: Ισορροπώντας μεταξύ αριστερών ριζοσπαστικών και μετριοπαθών Θέσεων

Παρά τις ριζοσπαστικές του θέσεις στο παρελθόν, ο Μαμντάνι έχει δείξει ότι είναι έτοιμος να υιοθετήσει πιο μετριοπαθείς πολιτικές για να εξασφαλίσει την υποστήριξη της ευρύτερης κοινωνίας. Ως υποψήφιος για τη δημαρχία, έχει προγραμματίσει τη διατήρηση της Τζέσικα Τις ως επικεφαλής της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, παρά τις διαφορές τους για τη μεταρρύθμιση του συστήματος της εγγύησης. Επίσης, έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι ανοιχτός στο να συνεργαστεί με όλους τους πολιτικούς χώρους και να κάνει συμβιβασμούς για το καλό της πόλης.



Η αλλαγή του Μαμντάνι από τις πιο αριστερές θέσεις που είχε ως νομοθέτης προς πιο μετριοπαθείς θέσεις για τη δημαρχία, έχει προσελκύσει την προσοχή του κέντρου του Δημοκρατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτή η στροφή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την αριστερή του βάση, με τη Γκρέις Μάουσερ του DSA (Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές Αμερικής) να παραδέχεται ότι οι μελλοντικές συνεργασίες με τον Μαμντάνι θα είναι «διαφορετικές» από τις συνεργασίες που είχαν στο παρελθόν.

Οι απειλές Τραμπ κατά του… «κομμουνιστή» Μαμντάνι

Η δήλωση του Τραμπ ότι θα διακόψει τη χρηματοδότηση της πόλης αν εκλεγεί ο Μαμντάνι, εάν αυτός «ο κομμουνιστής» αναλάβει τη δημαρχία, φανερώνει την ένταση και τις πολιτικές πιέσεις που εκτυλίσσονται στην πιο πολυπληθή πόλη της Αμερικής. Η στήριξη του Μαμντάνι από την αριστερή πλευρά του Δημοκρατικού Κόμματος και η ικανότητά του να διαχειριστεί τις διαφωνίες με την πιο συντηρητική πτέρυγα του κόμματός του, θα είναι κρίσιμες για τη μελλοντική του επιτυχία. Ο ίδιος, πάντως, δείχνει να είναι έτοιμος να προχωρήσει, παρά τις προκλήσεις.

Η εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τη Νέα Υόρκη, με μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στον ορίζοντα. Ωστόσο, αν το ριζοσπαστικό του πρόγραμμα θα περάσει τις δοκιμασίες της πολιτικής πραγματικότητας, παραμένει αβέβαιο. Το σίγουρο είναι πως η εκλογή του, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα έχει βαθειές επιπτώσεις στην πόλη και την πολιτική της σκηνή για χρόνια.

Τα προφίλ των άλλων τριών υποψηφίων για τη Δημαρχία της Νέας Υόρκης

Η κούρσα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης αναμένεται έντονη, με διαφορετικά κινά και προτεραιότητες να συγκρούονται, καθώς κάθε υποψήφιος φέρνει μαζί του τα δικά του πλεονεκτήματα και αδυναμίες

Η εκλογική μάχη, εκτός από τον Ζοχράν Μαμντάνι, συγκεντρώνει άλλους τρεις βασικούς υποψηφίους, ο καθένας με διαφορετικό πολιτικό προφίλ, εμπειρία, δυνατά και αδύνατα σημεία. Πρόκειται για τους Άντριου Κουόμο, Κέρτις Σλίβα και Έρικ Άνταμς.

Ο Άντριου Κουόμο

Ο Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, παραιτήθηκε το 2021 μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. Το 2025 αποφάσισε να διεκδικήσει τη δημαρχία, αρχικά ως μέλος του Δημοκρατικού κόμματος, αλλά μετά την ήττα του στην προκριματική διαδικασία συνέχισε ως ανεξάρτητος μέσω του κόμματος «Fight and Deliver» ενώ έχει την στήριξη του Τραμπ. Ο Κουόμο θεωρείται εξαιρετικά έμπειρος πολιτικός με αναγνωρισιμότητα. Έχει την υποστήριξη από παραδοσιακά οικονομικά συμφέροντα. Ωστόσο, τα σκάνδαλα και η παραίτηση του θεωρούνται η «Αχίλλειος πτέρνα» του, ενώ η απόφαση να συνεχίσει ως ανεξάρτητος εγείρει κίνδυνο διάσπασης ψήφων.

Ο Κέρτις Σλίβα

Ο Κέρτις Σλίβα, ιδρυτής των Guardian Angels, γνωστός για την πολιτική δράση και την εποπτεία γειτονιών της πόλης, είναι ο επίσημος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Η εκστρατεία του εστιάζει στην ασφάλεια και το σύνθημα της «τάξης και του νόμου». Ωστόσο, η Νέα Υόρκη είναι βαρέως Δημοκρατική πόλη και η εκλογή Ρεπουμπλικάνου θεωρείται δύσκολη. Επιπλέον, ο Σλίβα δεν διαθέτει επίσημη στήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις συζητήσεις γύρω από τη σχέση τους. Το προφίλ του, συνδυάζοντας δράση σε γειτονιές και ρητορική outsider, τον κάνει λιγότερο ελκυστικό σε μετριοπαθείς ή κεντρώους ψηφοφόρους και δεν διαθέτει εκτεταμένο κυβερνητικό έργο.

Ο Έρικ Άνταμς

Ο Έρικ Άνταμς, νυν δήμαρχος της Νέας Υόρκης και πρώην αστυνομικός, διαθέτει εμπειρία και δημόσιο έργο, όπως η μείωση της εγκληματικότητας και μεταρρυθμίσεις στην καθαριότητα και τις ζώνες κατοικίας. Παρά τη θέση του, αντιμετωπίζει προβλήματα δημοτικότητας λόγω σκανδάλων και κατηγοριών για διαφθορά, ενώ η απόφασή του να τρέξει ως ανεξάρτητος μπορεί να μειώσει την υποστήριξη από τη Δημοκρατική βάση.

Ο Έρικ Άνταμς παραμένει υπό έρευνα για τις σχέσεις του με την Τουρκία και για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις ή ανταλλάγματα που σχετίζονται με την εκλογική του εκστρατεία. Αν και έχουν διατυπωθεί κατηγορίες σε βάρος του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ζητήσει το πάγωμα της δίωξης, επικαλούμενο ότι η συνέχιση της διαδικασίας θα παρεμπόδιζε την εκτέλεση των καθηκόντων του δήμου. Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί και παραμένουν εκκρεμότητες, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκηση.

Ανησυχίες για την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση στη Νέα Υόρκη

Η άνοδος του Μαμντάνι προκαλεί ανησυχίες για το μέλλον της Νέας Υόρκης, με την εθνική πολιτική σκηνή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Αν και το Δημοκρατικό Κόμμα αναγνωρίζει την ανάγκη προσέλκυσης των νέων ψηφοφόρων, φοβάται τις επιθέσεις των Ρεπουμπλικάνων που συνδέουν τις θέσεις του Μαμντάνι με σοσιαλιστικά κινήματα και αναγνωρίζουν την ανησυχία της οικονομικής ελίτ της Νέας Υόρκης.

Η απειλή του Τραμπ για περιορισμό της ομοσπονδιακής βοήθειας δεν είναι κάτι νέο στην ατζέντα του. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, είχε επανειλημμένα απειλήσει πολιτείες και πόλεις με παρόμοιες ενέργειες, ειδικά για θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τις πολιτικές για τα τρανς άτομα, τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων και τις πρακτικές για τη διαφορετικότητα και την ένταξη.

Η εκλογική αναμέτρηση στη Νέα Υόρκη αναμένεται να έχει πολιτικές συνέπειες που θα ξεπεράσουν τα όρια της πόλης και θα επηρεάσουν τις επόμενες εθνικές εκλογές.

