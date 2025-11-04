Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Τέξας, όταν ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και ένα κορίτσι 15 μηνών εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα. Βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών καταγράφει καρέ-καρέ τη δραματική επιχείρηση διάσωσης.

Όταν το παιδί απεγκλωβίστηκε, δεν είχε τις αισθήσεις του, με τους αστυνομικούς να του κάνουν ΚΑΡΠΑ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το κοριτσάκι ανέκτησε τις αισθήσεις του και ξέσπασε σε κλάματα, μέσα σε χειροκροτήματα και ανακούφιση.

WARNING: SENSITIVE CONTENT

Fort Worth, Texas, police shared bodycam video of officers giving aid to a baby trapped under a vehicle in a crash pic.twitter.com/KwW3ARLvmy November 3, 2025

«Νόμιζα ότι είχε πεθάνει, αλλά δεν θα μέναμε με σταυρωμένα χέρια», ανέφερε ένας από τους αστυνομικούς, περιγράφοντας τη στιγμή που ξεκίνησαν τις μαλάξεις. «Προσευχηθήκαμε να γίνει το θαύμα – και έγινε».

Ο δεύτερος αστυνομικός πρόσθεσε: «Όσο κι αν είσαι εκπαιδευμένος, τίποτα δεν σε προετοιμάζει να βλέπεις ένα μωρό έτσι. Το κλάμα της ήταν ο πιο γλυκός ήχος που έχω ακούσει».

