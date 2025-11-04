Οι Σύροι δεν έχουν πλέον λόγο να τους χορηγείται άσυλο στη Γερμανία μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στη χώρα τους, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πρόσθεσε ότι θα ενθαρρυνθούν να επιστρέψουν για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της πατρίδας τους.

«Ο εμφύλιος στη Συρία τελείωσε. Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία, κάτι το οποίο σημαίνει πως μπορούμε να αρχίσουμε τη διαδικασία επαναπατρισμού», είπε ο Μερτς κατά την επίσκεψή του τη Δευτέρα στην πόλη Χούζουμ της βόρειας Γερμανίας, κάνοντας λόγο ακόμη για απελάσεις όσων αρνούνται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Φάνηκε να έρχεται σε αντίθεση με τον υπουργό Εξωτερικών του, Γιόχαν Βαντεφούλ, ο οποίος μετά από επίσκεψη στη Δαμασκό την περασμένη εβδομάδα εξέφρασε αμφιβολίες ότι πολλοί Σύροι θα επιλέξουν να επιστρέψουν, δεδομένης της καταστροφής και της συνεχιζόμενης αστάθειας, που, όπως είπε, καθιστούν δύσκολη την αξιοπρεπή διαβίωση. Οι δηλώσεις του επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από το ίδιο του το κόμμα, το CDU.

Ο καγκελάριος Μερτς δεσμεύτηκε ακόμη ότι το Βερολίνο θα συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, σημειώνοντας όμως ότι υπολογίζει πως πολλοί από τους Σύρους πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στη Γερμανία θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους για να συμμετάσχουν σε αυτήν την διαδικασία.

«Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, η ανοικοδόμηση είναι αδύνατη», είπε ο Μερτς. «Και όσους στη Γερμανία αρνούνται να επιστρέψουν στη χώρα τους, μπορούμε φυσικά να τους απελάσουμε στο εγγύς μέλλον», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 951.400 Σύροι βρίσκονταν στη Γερμανία στα τέλη Αυγούστου, μεταξύ τους 920 σε βάρος των οποίων εκκρεμούσε εντολή απέλασης.

Protothema.gr