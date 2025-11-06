Αναστάτωση προκαλεί στο Ιράν η καταγγελία νεαρής γυναίκας για σεξουαλική κακοποίηση από τον δημοφιλή ηθοποιό και πρώην ποδοσφαιριστή Πεγμάν Τζαμσιντί, σε υπόθεση που έχει χαρακτηριστεί ως το «ιρανικό MeToo».

Η καταγγελία, που έγινε γνωστή μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση και αντιδράσεις από ακτιβιστές, καλλιτέχνες και πολίτες, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της θέσης της γυναίκας στην ιρανική κοινωνία και των περιορισμών στην έκφραση τέτοιων υποθέσεων.

Η νεαρή γυναίκα, που επέλεξε να παραμείνει ανώνυμη, κατηγορεί τον 48χρονο Τζαμσιντί για βιασμό στο σπίτι του. Υποστηρίζει ότι της προσφέρθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να αποσύρει την καταγγελία της. Παρά τη σοβαρότητα των ισχυρισμών, η κοινή γνώμη φαίνεται να στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τον ηθοποιό, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» και «συνωμοσίες».

Ο γνωστός ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και ταξίδεψε στο εξωτερικό «για οικογενειακούς λόγους», όπως υποστήριξε. Σε δήλωσή του έκανε λόγο για «βρώμικη εκστρατεία συκοφαντίας» και «ψεύδη», τονίζοντας ότι σύντομα θα επιστρέψει στο Ιράν. Το καλλιτεχνικό περιβάλλον παραμένει διχασμένο, με ένα σκηνοθέτη από την Τεχεράνη να δηλώνει πως δεν μπορεί να τον φανταστεί ένοχο, αλλά και πως «εντελώς αθώος δεν είναι».

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου το ιρανικό #MeToo αρχίζει να αποκτά φωνή, παρά τα κοινωνικά ταμπού και τα νομικά εμπόδια. Η συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική βία ενισχύθηκε μετά το 2022, όταν ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις με το σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί στα χέρια της Αστυνομίας Ηθών.

Μία ψυχολόγος από την Τεχεράνη, μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώνει ότι η υπόθεση ακολουθεί το γνώριμο μοτίβο όπου ο άνδρας παρουσιάζεται ως θύμα και η γυναίκα φοβάται για τη φήμη της. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, η γυναικεία φωνή στο Ιράν γίνεται όλο και πιο δυνατή και οι κοινωνικές ανισότητες πλέον συζητούνται ανοιχτά.

Ελάχιστες επώνυμες γυναίκες στηρίζουν δημόσια την καταγγέλλουσα. Ανάμεσά τους η ηθοποιός Μαριάμ Χονταραμί, η οποία έγραψε στο Instagram ότι «σε μια κοινωνία εχθρική προς τις γυναίκες, θεωρείται έγκλημα να μιλάς για την προσωπική σου οδύνη».

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης της καταγγέλλουσας στην εφημερίδα Hammihan από τη δημοσιογράφο Ελαλέχ Μοχαμαντί, οι Αρχές μπλόκαραν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Στο μεταξύ, μια ακόμη γυναίκα που ζει στο Παρίσι κατήγγειλε και εκείνη τον Τζαμσιντί για σεξουαλική βία.

Μένει να φανεί αν η υπόθεση θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο του Ιράν, ο βιασμός μπορεί να επιφέρει ακόμη και τη θανατική ποινή, ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα «συγχώρεσης» από το θύμα.

