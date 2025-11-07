Ο τυφώνας Καλμάγκι, που έπληξε χθες Πέμπτη το Βιετνάμ, άφησε πίσω πέντε νεκρούς στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Σύμφωνα με απολογισμό ο οποίος δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το υπουργείο Περιβάλλοντος οι νεκροί είναι πέντε και κάνει επίσης λόγο για επτά τραυματίες.

Δείτε τα παρακάτω βίντεο

This is in Quy Nhon, Gia Lai province, hours before Typhoon Kalmaegi made landfall in Vietnam today 👀💨



📹 Tien Loi pic.twitter.com/ONggF4ZTUh — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 6, 2025

Οι θάνατοι καταγράφτηκαν στις επαρχίες Κουάνγκ Νάι, Τζα Λάι και Ντακ Λακ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

VIDEO: 🇻🇳 🌀 Vietnam braces for Typhoon Kalmaegi after 140 killed in Philippines



Vietnam prepares for the impact of the typhoon as it approaches, prompting mass evacuations along its coastline. The storm has already devastated parts of the Philippines, where it left at least 140… pic.twitter.com/oMSSVTtkZS November 6, 2025

Ο Καλμάγκι είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 188 ανθρώπους στις Φιλιππίνες προτού συνεχίσει την καταστροφική πορεία του προς δυτική κατεύθυνση.

iefimerida.gr