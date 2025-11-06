Ο τυφώνας Καλμάγκι, γνωστός και ως Τίνο στις Φιλιππίνες, έχει προκαλέσει τουλάχιστον 140 θανάτους, ενώ 127 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει επιβεβαιώσει 114 νεκρούς, με άλλα 28 θύματα να καταγράφονται στην επαρχία Τσεμπού, όπου οι καταστροφές είναι εκτεταμένες λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που συνοδεύουν τον τυφώνα. Χιλιάδες σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ οι πλημμύρες συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή.

Η καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας έχει βυθίσει την οικονομία της περιοχής, με υποδομές όπως δρόμοι, γέφυρες και σχολεία να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Η αλιεία και η ναυτιλία είναι επίσης σοβαρά πληττόμενες, καθώς τα λιμάνια παραμένουν κλειστά και τα πλοία δεν μπορούν να κινηθούν.

Death toll from widespread flooding and devastation caused by Typhoon Kalmaegi rises to at least 114 in Philippines pic.twitter.com/rafJVXNLAC November 6, 2025

Διάσωση και βοήθεια από διεθνείς και τοπικές δυνάμεις

Οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, εργάζονται ασταμάτητα για την αποκατάσταση των ζημιών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες. Εθελοντές και διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για την ανεύρεση των αγνοουμένων, ενώ οι εκκενώσεις συνεχίζονται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Η αποτυχία της τοπικής κυβέρνησης να ενισχύσει τις αντιπλημμυρικές υποδομές πριν από το φαινόμενο ενδέχεται να επιδείνωσε την κατάσταση. Πολλοί εκτιμούν ότι η διαχείριση της πολιτικής προστασίας πρέπει να αναθεωρηθεί για να αποτραπούν μεγαλύτερες καταστροφές στο μέλλον.

Ο τυφώνας κατευθύνεται στο Βιετνάμ

Ο τυφώνας κατέφτασε στο αρχιπέλαγος από ανατολική κατεύθυνση τη Δευτέρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Κύπρου), κινούμενος πάνω από το έδαφος στο επίπεδο της επαρχίας των νησιών Ντιναγάτ, μέρος του αρχιπελάγους Βισάγιας, με ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 205 χ.α.ώ., σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, προτού διασχίσει τη χώρα προς δυτική κατεύθυνση. Πλέον κατευθύνεται στο Βιετνάμ, όπου αναμένεται να φθάσει το βράδυ (τοπική ώρα), κατά μετεωρολογικές προβλέψεις.

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προληπτικά διότι βρίσκονταν σε περιοχές από όπου προβλεπόταν να περάσει ο τυφώνας.

Κάθε χρόνο κάπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι κατά κανόνα αυτές που υφίστανται τα πιο σκληρά πλήγματα.

