Ο τυφώνας Καλμάγκι που έπληξε τις Φιλιππίνες άφησε πίσω του περισσότερους από 90 νεκρούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές σε πολλές περιοχές.
Ο εκπρόσωπος της επαρχίας Τσέμπου (κεντρικές Φιλιππίνες) διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άλλα 35 πτώματα ανακαλύφθηκαν σε παραλιακό χωριό, αυξάνοντας τον περιφερειακό απολογισμό σε 76 νεκρούς.
Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει το θάνατο τουλάχιστον άλλων 17 θυμάτων στην υπόλοιπη χώρα και ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται στο στάδιο αυτό σε 93 νεκρούς.