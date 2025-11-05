Ο τυφώνας Καλμάγκι που έπληξε τις Φιλιππίνες άφησε πίσω του περισσότερους από 90 νεκρούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές σε πολλές περιοχές.

Ο εκπρόσωπος της επαρχίας Τσέμπου (κεντρικές Φιλιππίνες) διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άλλα 35 πτώματα ανακαλύφθηκαν σε παραλιακό χωριό, αυξάνοντας τον περιφερειακό απολογισμό σε 76 νεκρούς.

And if the flooding isn't horrific enough in the Philippines, there are snakes swimming through the floodwaters.



Absolute nightmare fuel. 🌊🐍 😳



📍 Barangay Maryland, Talisay City, Cebu pic.twitter.com/mEPqiJesr3 November 4, 2025

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει το θάνατο τουλάχιστον άλλων 17 θυμάτων στην υπόλοιπη χώρα και ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται στο στάδιο αυτό σε 93 νεκρούς.

Typhoon death toll climbs to 66 in the Philippines.



Residents of hardest-hit Cebu province begin picking through homes and businesses devastated by the worst flooding in recent memory https://t.co/jsvKkjTZkV pic.twitter.com/sVcX972qnR — AFP News Agency (@AFP) November 5, 2025

This is the aftermath in Talisay City, Cebu, Philippines — the city looks almost completely washed away.



At least 26 people have been killed, with estimated winds reaching 130 kph and gusts of up to 180 kph as Typhoon Kalmaegi (TinoPH) tore through the region. pic.twitter.com/UBs1Rk57fw November 4, 2025

protothema.gr