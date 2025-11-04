Ο ισχυρός τυφώνας Καλμάγκι σαρώνει τις Φιλιππίνες, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και εκτεταμένες καταστροφές, με τους κατοίκους να ανεβαίνουν στις στέγες για να σωθούν. Ήδη έχουν αναφερθεί δύο νεκροί και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων καταιγίδων τις επόμενες ημέρες.

Στις 08:00 (τοπική ώρα· στις 02:00 ώρα Κύπρου), το σύστημα κινείτο προς δυτική κατεύθυνση, μέσω των κεντρικών νησιών Τσεμπού και Νέγρος, με ανέμους 150 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές ως ακόμη και 185 χ.α.ώ., που ξερίζωναν δέντρα και στύλους του συστήματος μετάδοσης ηλεκτρισμού.

Heavy flooding struck Bacayan, Cebu City, Philippines, this morning as Typhoon Tino (Kalmaegi) brought torrential rain to the area, and it is still ongoing. pic.twitter.com/VmFyvzvslJ November 4, 2025

Ο τυφώνας μπήκε στο αρχιπέλαγος από ανατολάς χθες Δευτέρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (στις 17:00 ώρα Κύπρου), φθάνοντας πάνω από το έδαφος στο επίπεδο της επαρχίας των νησιών Ντιναγάτ, μέρος του αρχιπελάγους Βισάγιας, με ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 205 χ.α.ώ., σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

«Άνθρωποι αποκλεισμένοι σε οροφές ζήτησαν να διασωθούν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρον Ράμος, εκπρόσωπος των αρχών στην Τσεμπού, προσθέτοντας πως πλημμύρισαν ακόμη και κάποια κέντρα των υπηρεσιών διάσωσης.

Οχήματα έπλεαν σε πλημμυρισμένους δρόμους, δείχνει οπτικό υλικό του AFP.

🚨 Extreme flooding now in Talisay, Cebu in the Philippines due to typhoon Talmaegi (TinoPH).



People are pleading for help.



📹 KrisNa VlogLife pic.twitter.com/vL4gzuRLhG November 3, 2025

«Το νερό ανέβηκε τόσο γρήγορα. Απ’ ό,τι μου είπαν, οι πλημμύρες άρχισαν γύρω στις τρεις το πρωί. Στις τέσσερις, η κατάσταση ήταν ήδη ανεξέλεγκτη, ο κόσμος δεν μπορούσε πλέον να βγει (από το σπίτι του)», είπε ο Δον δελ Ροσάριο, 28 ετών. Είναι ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης Τσεμπού οι οποίοι κατέφυγαν σε υψηλότερους ορόφους κτιρίων όπου διαμένουν καθώς μαινόταν ο τυφώνας.

«Ζω εδώ 28 χρόνια, αυτή είναι η χειρότερη καταστροφή που έχουμε ζήσει», πρόσθεσε.

Εκατοντάδες άνθρωποι, που ζούσαν σε σκηνές, σε καταυλισμούς που είχαν στηθεί μετά τον σεισμό 6,9 βαθμών στα τέλη του Σεπτεμβρίου, «απομακρύνθηκαν εσπευσμένα για την ασφάλειά τους», ανέφερε ο Ρον Ράμος.

This is not normal — it’s getting worse day by day. This morning, powerful floodwaters hit Villa Azalea Phase 2C, Cotcot, Liloan, Cebu, Philippines, as strong winds and heavy rain from Typhoon Tino (Kalmaegi) continued. pic.twitter.com/5qmenSBQNV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 4, 2025

Ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Ραφαελίτο Αλεχάντρο είπε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι 387.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους διότι βρίσκονταν στην προβλεπόμενη πορεία του τυφώνα και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε εξαιτίας πτώσης δέντρου στην επαρχία Μποχόλ (κεντρικά).

Ηλικιωμένος πνίγηκε στη νότια επαρχία Λέιτε, δήλωσε ο Ντανίλο Ατιένσα, αξιωματούχος υπηρεσίας διάσωσης.

«Ο ηλικιωμένος παγιδεύτηκε στον πάνω όροφο και δεν ήταν δυνατό να τους προσφερθεί βοήθεια», εξήγησε στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM.

Heavy flooding is currently affecting Mandaue City, Cebu, Philippines, due to intense rainfall brought by Typhoon Tino (Kalmaegi). Authorities are urging residents in flood-prone areas to stay alert and take necessary precautions.



📸 Photo by Dem Mark Quinto pic.twitter.com/N7S2DN8qA8 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 4, 2025

Αναμένονται κι άλλες καταιγίδες

Κάθε χρόνο κάπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι, κατά κανόνα, αυτές που πλήττονται σκληρότερα.

Μετά τον Καλμάγκι, η μετεωρολόγος Τσαρμένε Βαρίγια αναμένει «τρεις ως πέντε» καταιγίδες ακόμη ως το τέλος της χρονιάς.

Το κλιματικό φυσικό φαινόμενο Λα Νίνια, που κατεβάζει τη θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού στο ύψος του ισημερινού, γενικά συνοδεύεται από υψηλότερο αριθμό τυφώνων, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Προς το παρόν, έχουμε ισχυρές βροχές και σφοδρούς ανέμους. Καθόμαστε στα σκαλιά και προσευχόμαστε προσπαθώντας να εκτιμήσουμε πόσο δυνατός είναι ο τυφώνας», είπε χθες βράδυ στο AFP η Μίριαμ Βάργκας, 34 ετών, μέσα στο σκοτάδι μαζί με τα δυο παιδιά της στη Ντιναγάτ, καθώς το ρεύμα ήταν κομμένο.

Ο Ροέλ Μοντέσα, αξιωματούχος αρμόδιος για την αντιμετώπιση καταστροφών στην επαρχία Λέιτε, βόρεια της Ντιναγάτ, έκανε λόγο νωρίτερα χθες για εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων στην Πάλο και στην Τανάουαν.

Οι δυο πόλεις, με πληθυσμό αθροιστικά 140.000 κατοίκων σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή του 2024, είχαν ήδη υποστεί σκληρά χτυπήματα το 2013 από τον «σούπερ τυφώνα» Χαϊγιάν, που είχε αφήσει πίσω τουλάχιστον 6.000 νεκρούς.

Τον Σεπτέμβριο, οι Φιλιππίνες επλήγησαν από δυο φονικές καταιγίδες.

Κατά ειδικούς, η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα συχνότερα και εντονότερα.

