Οι αρχές της Ιρλανδίας ερευνούν ένα σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε σε λεωφορείο της γραμμής Γκάλγουεϊ, όταν γυναίκα εντοπίστηκε κλεισμένη μέσα σε βαλίτσα στον χώρο αποσκευών, έπειτα από τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εταιρεία Citylink, που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη γραμμή, επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία (Gardaí) στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ διεξάγεται εσωτερική εξέταση για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Στο επίμαχο βίντεο, η βαλίτσα φαίνεται τοποθετημένη στο πλάι, ενώ ακούγονται κραυγές από το εσωτερικό της. Το άτομο που καταγράφει πλησιάζει και ανοίγει το φερμουάρ, αποκαλύπτοντας μια γυναίκα που δείχνει τρομαγμένη και αποπροσανατολισμένη. Ένας άνδρας ακούγεται να τη ρωτά: «Ποιος σε έβαλε εκεί μέσα;», ενώ εκείνη, εμφανώς σοκαρισμένη, απαντά: «Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ», πριν καθίσει και πιάσει το κεφάλι της με τα χέρια.

🚨BREAKING IRISH NEWS :🇮🇪 UNBELIEVABLE..!!



An Irish woman had taken drugs with her boyfriend and passed out.



He then put her in a suitcase and she ended up on the over side of the country.



When this is your daughter or relatives it’s too late.



THIS MADNESS NEEDS TO STOP. pic.twitter.com/kQdCBBmbTD — Exit The Matrix (@SLENGLISHMAN) November 6, 2025

Η Citylink, σε ανακοίνωσή της το βράδυ της Παρασκευής, ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν «μη εξουσιοδοτημένη επιβάτιδα» σε ένα από τα δρομολόγιά της. «Είμαστε ενήμεροι για το βίντεο που δείχνει ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο σε μία από τις υπηρεσίες μας. Συνεργαστήκαμε πλήρως με την αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνάς τους», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο μέσο Galway Beo.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα και μεταφέρθηκε με το λεωφορείο, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητά της ή για το αν έχει κατατεθεί καταγγελία.

protothema.gr