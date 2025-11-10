Την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, με την επιβολή δικαστικής επιτήρησης, πρότεινε ο εισαγγελέας στο εφετείο του Παρισιού, όπου εξετάζεται η προσφυγή του. Ο Σαρκοζί βρίσκεται στη φυλακή εδώ και 20 ημέρες, εκτίοντας ποινή για υπόθεση διαφθοράς και παράνομης άσκησης επιρροής.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελέα, Νταμιάν Μπρινέ, «η εξαιρετική σοβαρότητα των γεγονότων και η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μόνο τα κριτήρια του άρθρου 144 (του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) έχουν σημασία».

Όπως εξήγησε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ, οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε για την υπόθεση της χρηματοδότησης από το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».

