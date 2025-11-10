Ο Νικολά Σαρκοζί μίλησε για την ζωή του στη φυλακή, κατά την τοποθέτησή του στην ακροαματική διαδικασία που θα κρίνει για το αν θα αφεθεί ελεύθερος, χαρακτηρίζοντας την ως «πολύ δύσκολη», ενώ πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να ομολογήσει ποτέ κάτι που δεν έκανε.

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος πήρε το λόγο μετά τις τελικές αγορεύσεις της εισαγγελίας. «Θέλω όλοι να είναι πεπεισμένοι για ένα πράγμα: Ποτέ δεν είχα την τρελή ιδέα να ζητήσω από τον κ. Καντάφι οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Δεν θα ομολογήσω ποτέ κάτι που δεν έκανα», δήλωσε πριν αναφερθεί στις συνθήκες κράτησής του.

«Απάντησα σχολαστικά σε όλες τις κλητεύσεις. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έπρεπε να περιμένω 70 χρόνια για να ζήσω τη φυλακή. Αυτή η δοκιμασία μου επιβλήθηκε. Την άντεξα. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο», συνέχισε ο πρώην αρχηγός κράτους.

«Αγαπώ τη χώρα μου, η οικογένειά μου είναι στη Γαλλία, αγωνίζομαι για να επικρατήσει η αλήθεια», πρόσθεσε πριν αποτίσει φόρο τιμής στο προσωπικό της φυλακής.

Ο Σαρκοζί από την Τρίτη (21/10) είναι έκλειστος στη φυλακή Λα Σαντέ για να εκτίσει την πενταετή ποινή του ύστερα από την καταδίκη του για το σκάνδαλο χρηματοδότησης από την Λιβύη του Καντάφι.

cnn.gr