Ευθύνες ακόμη και στον δικαστή που εξέδωσε το διαζύγιό με την 52χρονη σύζυγό του, επέρριψε για το έγκλημα που διέπραξε τον Οκτώβριο του 2024 ο Ατίλα Τσετίν στην Τουρκία. Ο 60χρονος πυροβόλησε στο κεφάλι και σκότωσε τη γυναίκα μπροστά στα μάτια των παιδιών της.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο Τσετίν, ο οποίος είναι οδοντεχνίτης στο επάγγελμα, φαίνεται να κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του, να παίρνει ένα όπλο, να μπαίνει σε ένα κτήριο και εκεί να πυροβολεί την 52χρονη οδοντίατρο Γιασεμίν Τσετίν.

Bursa'da diş hekimi Yasemin Uludağ'ın eşi tarafından vahşi bir cinayete kurban gitmesiyle ilgili davada, olaya tanık olan çiftin kızı Z.Ç., babasının 1,5 yıl önce kendisini de öldürmeye çalıştığını söyledi. Duruşmada, iki kardeş "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik"… pic.twitter.com/dG385qfnv8 February 4, 2025

«Ο δικαστής που έβγαλε το διαζύγιο μου κατέστρεψε τη ζωή στα 60 μου» είπε ο Τσετίν στο δικαστήριο.

Η κόρη του ζευγαριού κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο 60χρονος είχε προσπαθήσει να τη σκοτώσει πριν από 1,5 χρόνο. «Τότε είχα βγάλει περιοριστικά μέτρα. Την ημέρα της δολοφονίας η μητέρα μου και η αδελφή μου ήταν μπροστά στο σπίτι μας. Εκείνος πάρκαρε το αυτοκίνητό του και άρχισε να την βρίζει φωνάζοντας της “άτιμη, άτιμη”. Όταν προσπάθησα να τον απομακρύνω, τράβηξε πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί».

«Ο πατέρας μου ήταν συνεχώς βίαιος απέναντι μας. Τον είχαμε καταγγείλει. Η μητέρα μου υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Ο πατέρας μου όμως συνέχισε να μας παρενοχλεί. Την ημέρα της δολοφονίας σκότωσε τη μητέρα μου μπροστά στα μάτια μου και της αδελφής μου» κατέθεσε ο γιος της 52χρονης.

Ο 60χρονος δράστης υποστήριξε, επίσης, ότι η σύζυγός του τον απατούσε με δύο άνδρες και ότι τη μοιραία ημέρα ήθελε μόνο να την εκφοβίσει: «Όταν πήγα να τις μιλήσω, θύμωσα όταν με προσέβαλε και πυροβόλησα με το όπλο που είχα μαζί μου. Δεν ήθελα να τη σκοτώσω ή να την τραυματίσω, ήθελα απλά να τη φοβερίσω».

